DTSO 2023 faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Toplantının açılışında TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Vedat Elibal, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Defne Eyyubi, Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural ve DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, 2023 yılında yaptıkları faaliyetler ve 2024 yılından beklentileri ile ilgili konuşmalar yaptılar.

Daha sonra konuşan DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Mezopotamya coğrafyasının kadim kenti Diyarbakır kültür, sanat ve ticaretin merkezi olduğu kadar siyasetin de kalbinin attığı bir kent olduğunu söyledi. Nevin İl “En zor koşullarda bile bu kenti terk etmeyip, coğrafyamızın, halkımızın ekonomik anlamda refahını arttırmak için çaba göstermiş bireyleriz. Bu çabalarımızın asla kesintiye uğramayacağından da eminim.” dedi.

DTSO'nun son bir yıllık faaliyetlerinin sunumu için söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO kayıtlı üye sayısının 22 bin 800 olduğu söyledi.

2023 yılında 2 tane sektörde üye artışı yaşandığını belirten Kaya “Bölgenin en önemli gücü inşaat sektöründe üye sayısı önceki yıla göre %13. 37 artmıştır. Diğer önemli bir artışta İmalat sektöründe yaşandı. Önceki yıla göre imalatçı firma sayımız yaklaşık %11 artış sağlandı. Bu iki sektör kentimiz için çok değerli. En büyük sorunumuz gelen yatırımcıya istediği özellikle alan verememekti. DiyarbakırIn 1'nci Organize Sanayi Bölgesi, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı Besi OSB,si Karacadağ OSB'si ve Silvan Gıda ve Tarımsal OSB mevcuttur. Bugün Silvan OSB’de işlemleri başlatıyoruz. Onay verildi ve yaklaşık 3.000 dönümlük bir alanda Silvan OSB’yi kuruyoru.” dedi.

Diyarbakır'ın fuarlar kentine dönüştüğünün altını çizen Mehmet Kaya “2023 yılında 5 tane fuar düzenledik. Gastronomi çalışmamızın en önemli ayaklarından bir tanesi. Coğrafi işaretli Ürünler konusunda son 3 yılda 67 başvurudan 51 tanesini gerçekleştirdik ve halen devam ediyoruz. Bunların 3 tanesin tanesini de AB tescilini almak için önemli mesafe kat ettik. Boğazkere Üzümü Karacadağ Pirinci’nin Avrupa Birliği tescilli alması konusunda aşamalarına getirdik. Gastro İnovasyon Merkezimizle birlikte bunların ticarileşmesini de sağlıyoruz. Fıstık Yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmamızda devam ediyor. Hedefimiz aslında FAO ile birlikte tüm kuzey ilçelerimizde 2 milyon fide dağıtıp burada bir fıstık işleme tesisiyle iyi bir kırsal model yaratmak istiyoruz. Buradaki hem fıstık yetiştiriciliği hem de fıstık ormanlarıyla küresel iklimle ilgili bir mücadele yöntemiyle ilerliyoruz. Odamız bünyesinde Girişimci Destek Merkezi, Gastro İnovasyon Merkezi, Sanayi Mektebi var. Bu merkezlerimizde gençlere birçok alanda eğitimler veriyoruz” ifadesini kullandı.

Diyarbakır’ın ihtiyaç duyduğu projelerden birinin de hafif raylı sistem olduğunu söylemeyn Kaya “2017 yılından beridir hafif raylı sistemle ilgili bakanlıktan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ödenek geliyor. Yani kayyumdan sonra her yıl ödenek geliyor. En son 2023 yılında 642 milyon lira ödenek geldi. Fakat bu gelen ödeneklerin hiçbiri proje bile yapılmadan maalesef geri gitti. Yani bu kenti öncelemezseniz, bu kentin seçtiği bu kentin insanı bu kenti yönetmezse tabii ki bu tip büyük projelere sadece bürokratlara bırakırsanız bu durum ortaya çıkar. Yani Ankara ödenek göndermesine rağmen Diyarbakır bunu kullanmayı beceremedi” şeklinde konuştu.