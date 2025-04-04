Dünya Bankası heyeti Hatay’da incelemelerde bulundu

HATAY/DÜNYA

Dünya Bankası ECA Bölgesi Operasyonlar Direktörü Carolina Sancnez-paramo, Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, ECA Bölgesi Dış İlişkiler Yöneticisi Nicole Frost ve Refah Programı Türkiye Yöneticisi Claire Hogwell’ın Hatay ziyaretine KOSGEB İl Müdürü Mustafa Öztaş da eşlik etti.

Program kapsamında, Kurtuluş Caddesi’ndeki işyeri depremde yıkıldığı için Hatay Valiliği Kültür Sanat Çarşısı’nda faaliyet gösteren Verdaa Dermokozmetik firmasına giden konuk heyete şirketin güncel çalışmaları hakkında bilgi verildi. Verdaa’nın Kurucusu ve Yöneticisi Gülay Gül, depremden sonra üretime yönelik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) Başkanı olan Gülay Gül, başta Hatay olmak üzere bölge iş insanlarının depremden sonra yaşadığı sorunlara değinirken özellikle finansmana erişim ve ekonomi kalkınmayı hızlandıracak projelerle ilgili işbirliği yapılabileceğini kaydetti.