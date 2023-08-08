Dünyada bir ilk: Dağda plaj voleybolu

KAYSERİ / EKONOMİ

Milli ve uluslararası her türlü sportif organizasyonun üssü haline gelen Erciyes 11-13 Ağustos 2023 tarihlerinde dünyada ilk kez bir dağda gerçekleşecek organizasyona ev sahipliği yapacak. Türkiye’yi ilk kez snowboard, snowkite, kar voleybolu, dağ bisikleti, gibi branşlarda dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştıran Erciyes, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.

Erciyes, Bioderma Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye serisine ev sahipliği yapacak. Erciyes Dünyanın farklı ülkelerinden gelecek olan sporcuların mücadelesine sahne olacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nu (CEV) Uluslararası Voleybol Federasyonu’nu (FIVB) onaylı organizasyon, Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Kayseri Erciyes A.Ş. işbirliği ile düzenlenecek.

Plaj Voleybolu dünyada ilk defa Erciyes Dağı’nın 2 bin 200 metresinde özel olarak hazırlanan kortlarda oynanacak. Müsabakalar uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Karşılaşmalar kadın ve erkek olmak üzere iki farklı kategoride yapılacak. Organizasyona 16 erkek, 13 bayan takımı olmak üzere 29 takım katılacak.

Plaj Voleybolu Turnuvası, sporun yanı sıra ekstra eğlenceler ve şovlarla renklenirken, gelen misafirler için keyifli bir hafta sonu aktivitesine de dönüşecek. Erciyes’e gelecek olan yerli, yabancı oyuncular ve ziyaretçiler, Kayseri’nin mahalli lezzetleriyle de Türk mutfağının tadını çıkarma fırsatı bulacak.