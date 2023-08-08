Kendi yazılımını geliştirdi 235 binden fazla talep aldı

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerinin belediyenin tüm karar alma süreçlerinde etkin olması için 7 yıl önce hayata geçirdikleri Kocasinan Çözüm Merkezi ile ilgili bilgiler vermek için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kocasinan Belediyesi Çözüm Merkezi Seminer Salonu’nda sunum yapan Çolakbayrakdar, “Çözüm merkezimizde tüm belediyecilik faaliyetlerimizi tek çatı altında topladık. Kuruluşundan bugüne 7 yıllık sürede 235 binden fazla talep aldık. Bu yılın ilk altı ayında ise 21 binden fazla talep aldık. Kocasinan Belediyesi olarak operasyonel refleksleri yüksek, hızlı çözüm üretebilen ve sonuç odaklı çalışıyoruz. Çözüm Merkezi’nin tek amacı talep almak değil, gelen taleplerin çözümünü sağlamak, vatandaşa bu doğrultuda gri bildirim vermek ve eğer bir yerde bir sorun varsa o sorunun kronikleşmeden çözülmesine yönelik adımlar atmak” dedi.

Çözüm merkezine gelen taleplerin raporlaştırılması ve takip edilmesi için de bir yazılım sistemi geliştirdiklerini paylaşan Çolakbayrakdar, “Çözüm merkezine tüm iletişim kanallarından ulaşılabiliyor. Bizde geri planda kendi personelimizin oluşturduğu bir yazılım programı ile bu talepleri ölçüyor, veri olarak sisteme kaydediyor ve takibini yapıyoruz” diye konuştu. Çolakbayrakdar ayrıca çözüm merkezinde 13 personelin çalıştığını paylaştı.