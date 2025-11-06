"Dünyanın en büyük elma üreticisi olmak istiyoruz"

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Karaman ve Tekirdağ’da bulunan 9 bin dekarlık bahçelerinde 3 milyon elma ağacıyla yılda 55 bin ton üretim yapan Engin Tarım Grubu, Kuzey Yarımküre’nin en büyük elma işletmelerinden oldu. Modern tarım yöntemleriyle ürettiği meyveleri aralarında Kenya, Hindistan, Malezya gibi ülkelere ihraç eden firmanın hedefi, yıllık 100 bin ton üretime ulaşıp dünyanın en büyük elma üreticisi olmak. Yerel üretimle yakaladığı başarıyı globale taşıyan şirketin yönetim kurulu üyesi Ömer Lütfi Ertuğrul, şirketin başarısında yüksek teknoloji kullanımı, verimlilik ve sürdürülebilirlik anlayışının etkili olduğunu söyledi.

Yüzde 80’ini ihraç ediyor

Karaman’daki 7.500 dekar alanda, Tekirdağ'da 1500 dekar alanda elma yetiştirdiklerini anlatan Ertuğrul şunları söyledi: “Geçtiğimiz sezon 55 bin ton elma ürettik. Ancak yurtiçindeki ve yurtdışındaki müstahsillerden de elma alarak bunu 75 bin tona çıkardık. Hedefimiz bu rakamı 100 bin tona çıkarıp dünyanın en büyük elma üreticisi olmak” dedi. Bu yıl 3.5 milyar TL ciroyla kapatmayı planlayan şirket, cirosunun yüzde 70-80’ini ihracattan elde edecek. Engin Tarım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi Ertuğrul, “Elde ettiğimiz gelirin yüzde 10’unu yatırıma ayırarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Hindistan’da üretim artacak

Elma üretiminin yanı sıra yurtdışından tropik meyve ithalatı da yaptıklarını anlatan Ertuğrul, “Avokado ticaretinde Kenya’nın en büyük müşterisiyiz. Türkiye’de satılan avokadonun yüzde 75-80’ini biz tedarik ediyoruz. Avokadonun yanında ahududu, mango, ananas, zencefil, blueberry, hindistan cevizi, kivi, ceviz gibi ürünler de getiriyoruz” dedi. Hindistan'ın önemli taze meyve şirketlerinden IG International’la 3 yıl önce işbirliğine giden şirket, ülkede 250 dekarlık bahçe kurdu. Burada arazi tahsisi oldukça üretim alanını genişleteceklerini ifade eden Ertuğrul, Hindistan’da 50 bin ton elma üretimine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa’ya katkısız meyve suyu

Engin Tarım, elma üretiminin yanı sıra, doğal katkısız meyve suyu üretim hattına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, Avrupa’daki doğal meyve suyu trendini takip ederek, katkısız ve konsantre olmayan elma suyu üretimine başladı. Bu suyu bir yıllık raf ömrüyle pazara sunan şirket, yüksek kalite ve lezzetini koruyarak, her geçen gün pazardaki payını artırıyor. Meyve suyu üretiminde kullanılan teknolojiler, ürünlerin kalite kaybını önlerken, bu alandaki yatırımın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor.

Don felaketiyle teknolojik mücadele

Engin Tarım, elma üretiminde teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektördeki diğer üreticilerden ayrışıyor. Şirket, sulama sistemlerini optimize eden damlama sulama teknolojisi kullanarak yüzde 35 su tasarrufu sağladı. Ayrıca, yer altında su ve besin analizleri yapan probeler, bitkinin ihtiyacına göre sulama yaparak verimliliği artırıyor. Akıllı sulama sistemleri sayesinde her bitkinin gereksinimleri doğru bir şekilde karşılanıyor ve hem su hem de enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca, biyoteknik mücadele yöntemleriyle kimyasal kullanımı azaltılırken, üretim sürecinde çevre dostu teknolojiler tercih ediliyor.

Türkiye’de olmayan teknolojileri kullanıyor

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu soğuk hava, paketleme ve plastik kasa üretim tesisinde yıllık 30 bin tonluk depolama kapasitesine sahip olan Engin Tarım, ürünlerini yüksek kaliteli bir şekilde paketleyebilmek için Türkiye’de olmayan bir teknolojiyi kullanıyor: Elma boylama hattı. Bu teknolojiyle, her bir elma suya bırakılıyor ve gelişmiş kamera sistemleriyle tek tek fotoğraflanıyor. Bu sayede, elmanın iç ve dış kalitesi, renk yoğunluğu ve çapına göre sınıflandırma yapılabiliyor. Gözle görülmeyen kusurlar bile tespit edilerek kaliteyi üst seviyede tutuyorlar.