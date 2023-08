Dünyanın ilk modüler elektro gitarı Antalya’da üretilecek

Takip Et

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Dünyaca ünlü bazı müzik gruplarıyla çalışan ve ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaşan müzisyen Cem Köksal, ortakları Bahtiyar Balcı ve Bayram Tekçe ile birlikte Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracakları fabrikada dünyanın ilk modüler elektro gitarını üretecek.

Yeni nesil modüler elektro gitar ile müzik sektöründe inovasyon yaratacaklarını belirten Cem Köksal, “Ar-Ge çalışmalarımız sonucu elektro gitarı yeniden yaratıyoruz. Dünyanın ilk modüler elektro gitarın Ar-Ge ve patent süreçlerini tamamladık. İlk etapta 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde seri üretime başlayacağız” dedi.

Müşteri kendi tasarladığı gitarı sipariş veriyor

Modüler gitarın AR-GE çalışmalarının beş yıl önce İstanbul’da başladığını, patent işlemlerinin tamamlanması ile birlikte seri üretime geçebilecek noktaya geldiklerini anlatan Cem Köksal, yeni nesil gitar için 6 farklı patente sahip olduklarını bildirdi. Köksal, şöyle devam etti: “Gitarın üzerindeki manyetikler, pedallar, efektler, sap ve gövde kısmı kolayca sökülüp, bir başka model ile değiştirilebilir. Yeni nesil gitarın sap kısmından manyetiklerine kadar tüm parçaları, firmamızın geniş ürün yelpazesinde bulunan farklı modeller ile değiştirilebiliyor. Gitar satın almak isteyenler, öncelikle firmamızın web sitesine girerek 3D simülatör aracılığıyla istedikleri özelliklere sahip gitarı tasarlayıp sipariş veriyor. Gitarı satın aldıktan sonra özellik yükseltmek ya da farklı bir görünüm vermek istenirse, değiştirilmek istenen parça yine web sitesi üzerinden sipariş edilerek gitara kolayca monte edilebiliyor.”

Amerika'dan tam not aldı

Shark Gitar markası ile yeni nesil modüler gitarın ilk tanıtımını nisan ayında Amerika’daki dünyanın en büyük müzik fuarında yaptıklarını ve sektör temsilcilerinden tam not aldıklarını söyleyen Cem Köksal, “Küresel müzik, ses ve eğlence teknolojisini bir araya getiren ve ABD Ulusal Müzik Tüccarları Birliği tarafından düzenlenen, dünyanın en büyük müzik şovlarının yapıldığı The National Association Of Music Merchants (NAMM) Fuarı’nda gitarımıza inanılmaz bir ilgi gösterildi. Fuarda sadece patent ve Ar-Ge geliştirmelerimizi gösterdik. Sektör temsilcileri ve müzik insanları (Bu hayatımızda gördüğümüz en inovatif proje) diye söz ettiler. Bunu dünyaca ünlü sektör profesyonellerinden duymak bizim için önemli” dedi.

■ AYDA 100 GİTAR ÜRETİLECEK

Üretim için Antalya’yı seçtiklerini anlatan Bayram Tekçe, fabrikayı 6 ayda tamamlayıp seri üretime 8 ay içinde başlayacaklarını söyledi. Tekçe, yola çıkma hikâyelerini şöyle anlattı: “2018’de İstanbul, Koşuyolu’nda bir atölye kurduk. Atölyede tahta işlemeden cilalamaya, boyamaya kadar birçok iş yaptık. Gitarın aksesuarı çok dekoratif bir malzeme.

Bu nedenle metal malzemeyi otomasyon sistemi ile bünyemize almak istiyoruz. Shark markasını gitarın ünlü olduğu ülkelerde ve Avrupa’da tescil ettirdik. Perdesiz bir gitar almak istediğinizde bizden sadece bir sap alarak perdeli gitarınızı perdesiz gitara çevirebileceksiniz. Diğer gitarlarda pikap elektronikleri bir tanedir ve değiştirmek istediğinizde lehim ile çıkartmanız gerekir. Gitar söküp takmak teknik bir iştir ve ustası tarafından yapılmalıdır. Bizim ürünlerimizde ise özel bağlantı sistemleri ile birkaç saniye içerisinde kendiniz söküp takabilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay içerisinde fabrikanın kurulumunu tamamlayıp, 8 ay içerisinde tam otomatik üretime geçip ayda 100 gitar üretmeyi hedefliyoruz.”