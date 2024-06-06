EBSO’nun çevre ödülleri birincileri Batı Beton ve Ege Profil oldu

İZMİR / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından verilen geleneksel çevre ödüllerinde bu yıl büyük işletmeler grubunda Ege Profil, KOBİ grubunda Batı Beton ipi göğüsledi.

Ödüller, EBSO tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliğiyle yaz sezonunun yaklaşmasıyla artan yangın riskine dikkat çekmek amacıyla İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Orman Yangınlarına Bakış Konferansı’nın ardından sahiplerine verildi. 2001 yılından bu yana farkındalık oluşturmak ve çevreye duyarlı davranan ve gerçekleştirdikleri projelerle örnek teşkil eden sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla verilen EBSO Çevre Ödülleri’nde KOBİ Ölçekli Sanayi Tesisi Grubu’nda ikinciliği Birim Makine, üçüncülüğü Form Endüstri alırken; Büyük Ölçekli Sanayi Tesisi Grubu’nda ikinci Kale Pratt Whitney, üçüncü Uysal Makine oldu. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ödül alan tüm sanayicileri tebrik etti.

Son yıllarda iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının dünya gündeminde ilk üçün içine girdiğini ifade eden Yorgancılar, “Son yıllarda dünya genelinde de şahit olduğumuz ülkemizde yaşanan seller yangınlar gibi afetlerde bu tehlikenin ayak sesleri olarak değerlendirilebilir. İşte bu tehlikeyi en aza indirgeyecek orman alanlarımızın arttırılmasıyla ilgili çaba göstermeliyiz. Bunu yapan TEMA Vakfı gibi sivil toplum kurumları var ama sadece bunların çabaları yetmez. Biz vatandaşların da bunlara destek olarak, ağaç - fidan dikimlerine mutlaka katkı sağlamamız lazım. Yanan her ağaç, yok olan her bir canlı ekosistemin sağlıklı işlemesine vurulan bir darbe” dedi.

Dünyanın ısınma hızının arttığını ve bunun orman yangınlarıyla mücadeleyi zorlaştırdığını belirten Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu, Ege Bölgesi’nde bu yıl sıcaklıkların 4-7 derece artacağını ve ormansızlaşmanın kuraklığa yol açabileceğini ifade etti.

Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ender Bakioğlu da, son yıllarda artan orman yangınlarına dikkat çekerek, yaklaşan yaz sezonuyla yangın riskinin arttığını belirtti. 2021 yılında Türkiye'de 2 bin 793 yangında 100 bin hektarlık orman alanı kaybedildiğini hatırlatan Bakioğlu, orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahalenin yanı sıra risk yönetimi ve risk azaltmanın önemini, bilinçlenme ve denetimle yangın riskini azaltmanın gerekliliğini vurguladı.

Doğa ile barışmanın ve karbon salınımını azaltmanın önemine dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de, ormanların ve tarım arazilerinin Türkiye için hayati önemde olduğunu, küçük adımların dünyanın geleceği için büyük fayda sağlayacağını belirtti.