İzmit Körfezi’ne biyoçeşitliliği artırmak için yapay resif bırakıldı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

İzmit Körfezi'nde yapay resif bırakılabilecek alanların belirlenmesi için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denize 100 yapay resif bıraktı. Eskihisar Sahili'ne yapay resif bırakılması kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan proje için Gebze ilçesi Eskihisar Balıkçı Barınağı önünde "Yapay Resif Bırakma Programı" düzenlendi. Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

500 bin metreküplük çamur, deniz ekosisteminden alındı

İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmaların önemine değinen Büyükakın, “Ağırlıkları 1,7 ile 1,5 ton arasında değişen yapay resifler hocalarımızın belirlediği alanlara bırakacağız. Aynı zamanda, İzmit Körfezi’nin ucunda çamur temizliği yapılıyor. Şu ana kadar 500 bin metreküplük çamur deniz ekosisteminden alındı. İlk etapta 1 milyon metreküp çamur alınacak. Bu çalışma deniz ekosistemini canlandıracak, deniz temizliğini hızlandıracaktır. Bir yandan balıklandırma çalışması, ODTÜ ile Marmara Denizi’nin dijital ikizini yapma çalışmamız devam ediyor” dedi.

Evsel atıkların yüzde 53’ü ön arıtma ile Marmara Denizi’ne bırakılıyor

İzmit Körfezi'nin korunması için yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler veren Büyükakın, “Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu oradaki kirliliğin had safhaya geldiğini gösteriyor. Şu anda Marmara Denizi eylem planı var ve bakanlık tarafından takip ediliyor. Özellikle evsel atıkların arıtılarak denize bırakılması hayati öneme sahip. Maalesef evsel atıkların yüzde 53’ü ön arıtma ile Marmara Denizine bırakılıyor. Biz Kocaeli’de ileri biyolojik arıtma yapıyoruz. Yüzde 73’ü ileri biyolojik, yüzde 27’si biyolojik arıtma yapılıyor. Yüzde 53 oranlık ön arıtmanın yüzde 97’si İstanbul’dan yapılıyor. Orada ne yazık ki ileri bir adım atılmadı” ifadesini kullandı.

Gerçek manada dokunuşları sadece Kocaeli olarak biz yapıyoruz diyen Büyükakın, “Marmara Denizi temizlenmedikçe, denizin temizlenmesi mümkün değil. İstanbul adım atmadıkça azot ve fosfordan kurtulmak mümkün değil. Tekirdağ Ergene Havzasında endüstriyel, Susurluk Havzasında ise tarımsal kirlilik devam ediyor. Bu konuda ciddi adımlar atılmalı. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 42 bin adet levrek, çipura ve kalkanı denize bıraktık. Bu çalışma denizdeki biyoçeşitliliği artıracaktır. Daha önce gemi batırmıştık şimdi de yapay resif batıracağız” dedi.