'Günlük 200 ton sağlıklı sütü tüketime sunuyoruz'

MUĞLA / EKONOMİ

Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, sütün sadece bir besin olmadığının altını çizerek, temel besinlerin de kaynağı olan sütün aynı zamanda ekonomik değer yarattığını, milli kalkınmaya katkı sunduğunu, toplumsal refaha katkı sağladığını ve istihdam yarattığını söyledi. Gezgin, birliğin Milas’ta 80 mahalleden sürekli süt toplayarak, günlük 200 ton sağlıklı sütün ulusal firmalara ulaştırılmasını ve tüketime sunulmasını sağladığını söyledi.

Gezgin, “Dünya Süt Günü, sütün sağlık için önemini vurgulamak, süt üreticilerini hatırlamak ve süt tüketimini teşvik etmek amaçlıyor. Birçok canlının dünyaya geldiğinde tanıştığı ilk besin olan süt, mucize içeriğiyle büyüme ve gelişme dönemlerinde, kemik sağlığı için, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için oldukça önemli bir besin. Özellikle çocuklar için büyük bir öneme sahip olan süt ve süt ürünleri, hayat boyu sağlıklı bir yaşam sürdürmek için de gerekli. Sadece çocukların değil, yaşlıların ve yetişkinlerin de düzenli olarak süt ve süt ürünleri tüketmeleri öneriliyor. Bu nedenle, Dünya Süt Günü vesilesiyle sütün sağlık üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha düşünerek, beslenmemizde süt ve süt ürünlerine yer vermeyi unutmamalıyız” dedi.

Sütün sadece bir besin olmadığının altını çizen Gezgin, temel besinlerin de kaynağı olan sütün aynı zamanda ekonomik değer yarattığını, milli kalkınmaya katkı sunduğunu, toplumsal refaha katkı sağladığını ve istihdam yarattığını söyledi.

Gezgin, Milas Süt Birliği’nin 3 bin üyesiyle büyük bir aile olduğunu, Birliğin Milas’ta 80 mahalleden sürekli süt toplayarak, günlük 200 ton sağlıklı sütün ulusal firmalara ulaştırılmasını ve tüketime sunulmasını sağladığını söyledi. Gezgin, “Üretici ve tüketiciyi koruyan bir anlayışı benimseyen birliğimiz, kendi kuruluşu olan Birliğim Gıda şubelerinde süt ve et ürünleriyle ve kaliteli yerli ürünlerle uygun fiyat politikası ile tüketicilerimize hizmet ediyor. Her zaman sütte kaliteyi garanti eden birliğimiz, Milas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Süt İşleme Tesisi Projesi başta olmak üzere, üreticilerimize ve tüketicilerimize hitap eden birçok çalışmaya ve projeye imza atıyor” diye konuştu.