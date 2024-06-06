Cemal Gürsel Askeri Kışlası İZTO’ya devredildi: İzmir’e yeni sanayi sitesi kurulacak

İZMİR / EKONOMİ

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Ziyarette, Bornova’da bulunan Cemal Gürsel Askeri Kışlası’nın İZTO tarafından çarşı ve site kurmak amacıyla alınması projesi hakkında görüşüldü. Projeyi desteklediklerini belirten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, araziyi devretmeye hazır olduklarını söyledi.

İzmir’de yaşanan en önemli sorunlardan birinin çözüme kavuşacağını belirten Özgener, “Üyelerimizden bu yönde yoğun bir talep var. Bulunduğu lokasyon itibariyle lojistik açıdan avantajlara sahip olan bu bölgenin odamıza tahsisi hususunda gösterdikleri güven için, üyelerimiz adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye de destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Kısa süre içinde devir protokolünü yapacağız. Projemizi hızla planlayıp hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Projede üyelere yönelik çarşı ve site içerisinde bağımsız bölümler, yönetim binası, mesleki lise ve çıraklık eğitim binaları, otopark alanları, banka, restoran, market gibi sosyal alanlar, temiz enerji tesisleri ve yeşil alanlar olması planlanıyor.