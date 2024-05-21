Ege Serbest Bölgesi, mükemmellik merkezi olma yolunda ilerliyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi işbirliğinde ESBAŞ Teknoloji Merkezi’nde 4. Mükemmellik Zirvesi düzenlendi.

Zirveye katılan iş dünyasının liderleri, akademisyenler ve uzmanlar kalite ve mükemmelliğin önemine odaklanarak, sektördeki en son gelişmeleri ve en iyi uygulamaları paylaştılar. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, ESBAŞ olarak 2012 yılında mükemmellik yolculuğuna çıkarken, alanında Türkiye’nin en başarılısı olan Ege Serbest Bölgesi’ni bir mükemmellik merkezi yapmayı vizyon olarak belirlediklerini ve sürdürülebilir kamu yararı sağlama bilinciyle faaliyetlerini mükemmellik felsefesi doğrultusunda sürdürdüklerini vurguladı.

ESBAŞ’ı Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen bir serbest bölge haline getirdiklerini ve mükemmellik felsefesinin başarıyla yürütüldüğünü söyleyen Güler, “Mükemmeliyetçi yaklaşımımız ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz sayesinde ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sağlarken, çalışanlarımızı olduğu kadar tüm paydaşlarımızı da mutlu etmek amacıyla hizmet kalitemizi sürekli iyileştiriyoruz” diye konuştu.

Birçok kent ya da bölge ölçeğinde fayda sağlayan girişimlerde bulunduklarını söyleyen Güler, “ESBAŞ, Ege Serbest Bölgesinde yarattığı büyük ekonomik değeri şimdi Bergama’da hayata geçirdiği Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nde tekrarlıyor” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in kalkınması adına çalışıyoruz”

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren KalDer İzmir Şube Başkanı Hakan Ünlü de, “Yürüttüğümüz çalışmalar ve iş birlikleriyle, her zaman daha iyiyi arayan ve mükemmellik yolunda ilerleyen kuruluşlara destek oluyoruz. Tüm Türkiye’de 2 bine yakın üyemiz bulunuyor” dedi.

4. Mükemmellik Zirvesi’ne özel konuk olarak katılan Prof. Dr. Sinan Canan’ın “Açık Beyin” başlıklı sunumunun yanı sıra, İş Süreçlerinde Sürdürülebilirlik, İnsan Sermayesinde Yeni Yaklaşımlar ve Z Kuşağı Etkisi, Mükemmellik ve İnovasyon ile Kaos Ortamında Liderlik başlıklarında düzenlenen panellerde profesyoneller deneyimlerini aktardılar.