Mersin iş dünyası yapısal reformlara odaklandı

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) üyeleri ve kentin ekonomisine yön kurumların temsilcileri düzenlenen gecede buluştu. Mersin ve bölgenin ekonomik dinamiklerini ortaya çıkarıp gündeme taşıyarak, özellikle sanayi, ticaret, turizm ve tarım gibi sektörlerde 33 yıldır fikir geliştirdiklerini vurgulayan MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu, geçmişte Mersin Tarsus OSB, Mersin Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Geliştirme Vakfı ile Çukurova Bölgesel Havalimanı gibi önemli projelere öncülük ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri Şubat ayından bu yana kentin tüm dinamikleriyle yakın temas kurduklarından bahseden Gündoğdu, “MESİAD'ın kapısından giren herkesi eşit bir şekilde karşılayarak geleneğimizi en iyi şekilde sürdürdük. Ekonomide güven ve istikrarın sağlanması ile yatırımların artması için kapsayıcı yapısal reformların yapılmasını ısrarla talep ediyoruz. Sermayenin yatırıma ve üretime dönüşmesi için demokrasi temel bir unsurdur. Mersin ve Çukurova Bölgesi'nin potansiyelinin değerlendirilmesi, dış ticarette ülkemizin öncü bölgelerinden biri olan Çukurova'nın daha fazla yatırım çekerek Türkiye'nin gözbebeği konumuna gelmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Kent ve bölge projeleriyle yakından ilgilenmeyi sürdüreceklerini kaydeden Gündoğdu, “Kent sahillerinin turizme kazandırılması, Kazanlı-Seyhan Turizm Bölgesi özelinde Tarsus Kıyı Kesimi Projesi'nin başlatılması, Mersin turizmine farklı bir soluk kazandıracak Kargıcık Turizm Merkezi ve Karboğazı kış turizmi alanlarında yatırımların yapılması kentimize ayrı bir kimlik kazandıracaktır. Turizm konularında çalışmalarımızı ve girişimlerimizi sürdüreceğiz. Ana Konteyner Limanı projesinin hükümet kararıyla hayata geçirilmesi için yoğun bir çaba sarf edeceğiz” diye konuştu.