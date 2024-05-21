Ortimobil Ambulans, dar alanlarda ilk müdahale sürecini hızlandıracak

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Tarsus 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) 3 bin metrekarelik fabrikasında lüks elektrikli araç üretimi gerçekleştiren AKY Grup, yeni tasarımlarını piyasaya sürdü. Lüks golf aracı üretimi ile öne çıkan AKY Grup’un, 2,4 ve 6 kişi kapasiteyle tasarladığı Orti-100B, Orti- 200, Orti200B, Orti- 300B, Orti- 100 Cargo ve trafiğe uygunluk belgeli Orti- 100T (Traffic) modelleri catering, sağlık ve turizm işletmeleri tarafından yüksek talep görüyor.

Temiz enerjiyle yakıt tasarrufu sağlaması, diğer araçlara oranla küçük boyutuyla kullanışlı olması, standart donanımında lüks ve konforu bir araya getirmesiyle öne çıkan Ortimobil, yenilikleri ile gelişimini sürdürüyor. 50 kişinin çalıştığı fabrikada yenilenen ve ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenen Ortimobil, ailenin yeni üyesi ambulans modeliyle güçlendi. İlk müdahale ve nakil aracı olarak tasarlanan Ortimobil Ambulans, büyük tatil köylerinin trafiğe kapalı alanlarında, yaşanması muhtemel sağlık sorunlarına ilk müdahale süreçlerinde kullanılacak.

Hasta transferi yapacak

Ortimobil Ambulans’ın ön panel çakarları, anons hoparlörü, standart sürgülü katlanır sedyesi, oksijen tüpü, ilaç dolabı ve serum askılarıyla donatıldığını belirten AKY Grup İcra Kurulu Başkanı Gökmen Akyürek, “Ortimobil tüm modellerindeki standart özellikleri 4 teker bağımsız süspansiyon, ses sistemi, USP girişi, geri görüş kamerası, yeni nesil ayna sinyalizasyonu, güçlü motor teknolojisi, yeni nesil batarya düzeneği, jel bataryada 6 saatte şarj, tek şarjla 100 kilometre menzil, lüks deri koltuklar ve her koşula uygun 22 inç dişli tekerler olarak sıralanıyor. Bunların üzerine yaptığımız güncellemelerle geliştirdiğimiz Ortimobil Ambulans’ı, trafiğe kapalı alanlarda, şehir hastanelerinin helikopter pistiyle müdahale noktası arasında hasta transferi yapacak konuma eriştirdik” dedi.

Yaşamın her alanında göreve hazır

Hayatın odağında insan unsurunun yer aldığına dikkat çekerek, tüm üretim ve teknolojik gelişmelerin yaşamı kolaylaştırmak için yapıldığını vurgulayan Gökmen Akyürek, Ortimobil Ambulans projesinde bu anlayışla hareket ettiklerini söyledi. Sağlık hizmetine erişim sorununun yaşamaması için doğan pratik ve donanımlı ambulans ihtiyacını karşılamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Gökmen Akyürek, “Okul ve alışveriş merkezi gibi bölgeler veya sağlık kurumlarının bulunmadığı trafiğe kapalı alanlarda ambulans hizmetinin önemini biliyoruz. Günümüzde devasa büyüklükteki tatil köyleriyle ören yerlerinin trafiğe kapalı alanlarında ulaşım için kullanılan Ortimobil, ambulans modeliyle de sağlık hizmeti verecek. Aracımız tesislerde yaşanacak bir yaralanmada, hastanın otel revirine ya da otoparkta bekleyen Sağlık Bakanlığı ambulansına taşınmasına imkân sağlayacak. Hastaya ilk müdahale sürecini hızlandırmak için tasarladığımız Ortimobil Ambulans, yeni dönemde sağlıklı yaşamın bir parçası olacak” diye konuştu. Gökmen Akyürek, Ortimobil’in farklı modellerinin Bodrum, Türkbükü, Yalıkavak, Fethiye, Göcek, Çeşme, Akyaka ve Uzungöl gibi tatil beldelerinde kullanılmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.