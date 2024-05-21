Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı heyetinden Egeli ihracatçılara STA ziyareti

İZMİR / EKONOMİ

İngiltere Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Yardımcısı Ben Aldred, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Başmüzakerecisi Ilaria Regondi, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması Politika ve Strateji Lideri Harriet Ackland, Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla, önümüzdeki dönemde başlayacak müzakereler öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere Egeli ihracatçıları ziyaret etti.

Heyeti ağırlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Birleşik Krallık’ın, 2023’te 11,4 milyar dolarla Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı üçüncü pazar olduğunu hatırlatarak, “EİB’in ise 876 milyon dolarla en çok ihracat yaptığı beşinci pazar konumunda yer alıyor. Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret 19 milyar dolar seviyesinde. Birleşik Krallık'tan yapılan ithalat ortalama 2023'te 5 milyar 959 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin yavaş ilerlediğini vurgulayan Ertan, “STA müzakereleri ise daha hızlı ilerliyor. Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanlığı heyeti EİB olarak bizi üçüncü kez ziyaret ediyor. İngiltere temsilcileri çok interaktif. Türk ihracatçılarla istişare yapmaya çok önem veriyorlar ve yaklaşımları çok yapıcı. Türk demir çelik sektörü her sene evrim geçiriyor. Türkiye’nin standartları çok yüksek, altyapısı çok güçlü. STA kapsamında İngiliz yatırımcılar ülkemizin teknoloji potansiyelini kullanabilir. Birleşik Krallık’ın istediği standartlarda üretebiliriz. Türkiye, İngiliz şirketlerin yatırım yapması için doğru bir pazar. Yeni, modernize edilmiş bir STA ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek ilk aşamada ikili ticaret hacmini 25 milyar dolara sonrasında da daha ileriye taşıyacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.

Birleşik Krallık’a gıda ihracatı 2 milyar dolara çıkacak

Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye’nin şu an 1 milyar dolar olan Birleşik Krallık’a gıda ihracatını 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken; Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı M. Emre Uygun, bu ülkeye zeytinyağı ihracatında fiyat rekabetini yakalayabilmeleri için uygulanan gümrük vergisinin kaldırılmasını istedi. Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur da, Türkiye’de tütün mamulleri üretim tesisleri bulunan İngiliz firmaları ile uyum içinde çalıştıklarını ifade etti. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Birleşik Krallık ile STA’ya softalık yumurtanın dahil edilmesi gerektiğini vurgularken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, sektör olarak 2023’te 385 milyon dolar olan bu ülkeye ihracatlarını 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak istediklerini açıkladı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu da , sektörlerinin ihracat potansiyellerinin STA ile birlikte artacağını dile getirdi.