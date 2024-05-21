Yatırımcı firmalar DOMİOSB alanında bir araya geldi

HASAN COŞKUN / SAKARYA

DOMİOSB alanında yapılan toplantıya Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, DOMİOSB Başkanı Turgay Çelik ve Bölge Müdürü Prof. Dr. Ersan Şentürk, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar ve geçmiş dönem başkanları Metin Kar ve Günay Güneş ile çok sayıda yatırımcı firma katıldı.

Buluşma toplantısında konuşan DOMİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çelik, özel bir proje olan DOMİOSB’nin SAMİB işbirliğinde tamamlanma aşamasına doğru hızla ilerlediğini söyledi. İki kurumun uyumlu ve istekli işbirliğinin bu projenin kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağını ifade eden Çelik, “Buraya Türkiye’nin değerli sanayicilerini topladık. Burada yapılan çalışmaları ve gelinen son durumu görmek ve istişarelerde bulunmak üzere yatırımcılarımızla bir aradayız.” dedi.

Turgay Çelik, zor süreçlerden geçerek bugünlere geldiklerini de ifade ederek şöyle devam etti:

“Çok kısa bir süre sonrafirmalarımızın yatırım yapabilecekleri bir konuma gelecek burası. DOMİOSB’de katma değeri yüksek ürünler üretilecek. Birinci etabın altyapı çalışmaları yüzde 98 tamamlandı. Bundan sonra firma yatırımları ile birinci etabı canlandırmamız gerekiyor. Şu anda birkaç firma birinci etapta bina yatırımlarına başladı ve 15’in üzerinde firma ise zemin etüdü ve proje çalışması yapıyor. Burada sanayi yatırımlarının haricinde yeni yaşam alanları da oluşturmak için projeler geliştiriyoruz. Buranın doğasını bozmadan doğa ile barışık yeşil OSB kuruyoruz.”

Sakarya’da makine kümelenmesini sağlayan SAMİB Kurucu Başkanı ve DOMİOSB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kar ise DOMİOSB’nin Sakarya’nın gözbebeği bir Organize Sanayi Bölgesi olduğunu söyledi.

“Ancak biz buraya OSB’nin haricinde bir yaşam merkezi de kuracağız.” diyen Kar, şöyle konuştu:

“Burada üretim yapacaksak burada yaşayacağız. OSB’nin içerisinde 130 dönümlük bir alanda eğitim merkezi de olacak. Kendi çalışanlarımızı ve personellerimizi eğitebileceğimiz okullar kuracağız. Bununla alakalı üniversitelerimizle de iş birliği yapacağız. Ayrıca burada iskân edeceğimiz nüfus ile ilgili valiliğimiz ve belediyelerimizle yakın çalışma içerisindeyiz. DOMİOSB’de büyüme alanları ile beraber 40 bine yakın kişinin istihdam edileceği öngörülmektedir. Burada ileri teknoloji ürünler üretilecek. Burası üretim ve tasarım merkezinin olacağı bir alan olacak. Dolayısıyla bu gelişmeler karşısında bizim de geleceğe yönelik tedbirler almamız lazım. Bir taraftan OSB yatırımları devam ederken diğer taraftan da yeni yaşam alanlarının inşasına başlamamız gerekiyor. Kaynarca ilçemize hayat ve güzellik katacağız. Burası artık bizim beldemiz, bizim bölgemiz oldu.”

DOMİOSB’de yapılan altyapı çalışmaları ve planlanan yatırımlarla ilgili yatırımcı kuruluşlara güncel bilgiler veren Bölge Müdürü Prof. Dr. Ersan Şentürk ise, şunları söyledi:

“Elektriğimiz, suyumuz ve yakın zamanda da doğalgazı bu alana getirmiş olacağız.OSB’miz kuzey ve güney olmak üzere 2 alandan oluşuyor. Güçlü bir altyapı yatırımına sahibiz. Birinci etap kuzey bölgesinde firmalarımız yatırımlara başladı. Şu anda 3 tane yatırım yapan sanayicimiz var. Sırada 17 tane daha firmamız var. Arsa tahsislerini yapacağız yakın zamanda.OSB olarak biz de birteknokent kurmak istiyoruz. Zaten bunlar için 130 dönümlük alan ayrıldı. Bunu yaparken de üniversitelerimizle işbirliğimiz devam edecek. OSB’nin birinci etabında yerimiz kalmadı. Yüzde 100 doluluğa ulaştık. İkinci etapta ise yüzde 40 mertebesinde doluluk oranına ulaştık. İkinci etapta 1200 dönüm daha parsel olarak yerimiz var. Ayrıca OSB büyüme alanı olarak üçüncü etaba da başvuru yaptık. 300 hektarlık bir alan burası. Dolayısıyla üçüncü etap ile birlikte OSB alanımız Sakarya’nın en büyük OSB’si kumunda olacak. Kuruluş çalışmalarımız yeşil OSB konsepti ile devam ediyor.”

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar ise, “Yeni ve genç bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz DOMİOSB, 2010 yılında kurulan SAMİB’in ortaya koyduğu, hedeflediği ve geliştirdiği projelerden sadece bir tanesidir. Biz yeni yönetim olarak bu projeyi daha ileriye götürmek istiyoruz. Tabiki SAMİB’in başka projeleri de var. Yeni yönetim olarak 3 ana amaç belirledik kendimize. Birincisi üyelerimize sürdürülebilir katkı sağlamak. İkincisi, bulunduğumuz bölgeye katkı sağlamak. Üçüncüsü ise derneğimizi ulusal ve uluslar arası ölçekte marka bir dernek haline getirmek. Yeni dönemde eğitim, insankaynakları ve finansmana erişim gibi konularda da çalışmalarımız olacak.” şeklinde konuştu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, DOMİOSB’nin bölge ve ülke ekonomisine önemli bir değer katacağını belirterek şunları dile getirdi: “Müteşebbis heyette zaten 3 ayda bir araya geliyoruz ve değerlendirmeler yapıyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Sakarya’da ben göreve geldiğim 9 ay içerisindeki gözlemlerime göre en hızlı gelişmeyi DOMİOSB gösteriyor. Burası altyapı ve üst yapısı ile birçok OSB’den çok daha fazla artısı olan bir OSB. Bu alan tamamlandığında istihdamıyla, ürettiği malla ve ürettiği yeni teknolojileriyle Sakarya’nın ve Türkiye’nin göz bebeği bir Organize Sanayi Bölgesi haline geleceğine inanıyorum.”

Organize Sanayi Bölgesi yatırımlarının Kaynarca’ya çok fazla değer katacak bir proje olduğunu belirten Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ise şu ifadeleri kullandı:

“Kaynarca ilçemiz bugüne kadar turizm ve tarım ilçesi olarak gelişirken şimdi sanayi ilçesi olarak anılmaya başlandı. Bu da bölgemize OSB ile birlikte gelen sanayi yatırımları sayesinde oldu. Bizde belediye olarak gelecekte ihtiyaç olabilecek yatırımlar üzerinde çalışıyoruz.Kaynarca’nın gelişmesi için belediye olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliğimizi ortak akıl ile sürdüreceğiz.”