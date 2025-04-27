Egeli halı ihracatçılarından BAE çıkartması

İZMİR / EKONOMİ



Yıllık 2,9 milyar dolarlık halı ihracatıyla Çin’den sonra dünya ikincisi olan Türkiye, halı ihracatını artırmak için pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi’nde yer alan 9 firmanın katılımıyla 21-24 Nisan 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne “Halı Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti” düzenledi.



Dünya genelinde halı sektöründe önde gelen fuarlardan olan Domotex Middle East Fuarı’nı da ziyaret eden Egeli halı ihracatçıları, 23 Nisan 2025 tarihinde Dubai’de 30’un üzerinde ithalatçı firmayla 200’ün üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler.



Halı İhracatını Geliştirme UR-GE Projesi’nde yer alan firmaların ağırlıklı olarak üretip ihraç ettiği halılar için önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni ticari iş birlikleri kurmayı hedeflediklerini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi’nden Birleşik Arap Emirlikleri’ne halı ihracatımızı artırmak için önemli adımlar attıklarının altını çizdi.



Halı Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti’ne Dubai Başkonsolosluğumuz ve Ticaret Ataşelerimizin katkıları nedeniyle teşekkür eden Eskinazi, “22 Nisan’da Domotex Middle East Fuarı ziyareti gerçekleşti. Fuar ziyaret ile katılımcı firmaların sergiledikleri makine halıları, kilimleri, el yapımı halıları ve tekstil zemin kaplamaları incelenerek olası iş birlikleri üzerine görüşmeler de yapıldı. Firmalarımız doğru bir pazara geldiklerini, kurdukları iş birliğinin devamı için BAE’ye ziyaretlerini artıracaklarını ve çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirttiler. Villa ve otel gibi mekanlara proje bazlı halı üretebilen firmalar başarılı görüşmelere imza attı. Bizden yeni pazarlama faaliyeti organizasyonları taleplerini ilettiler” şeklinde konuştu.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin, Ticaret Bakanlığı destekli sürdürdüğü Halı URGE Projesi’nde 17 firmanın yer aldığını aktaran Eskinazi şöyle devam etti: “Proje kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi sonrasında ilk olarak “İhracata Yönelik Satış Becerilerinin Geliştirilmesi” ve “Pazar Araştırma Yöntemleri” konulu eğitimleri verdi. İkinci aşamada firmaların uluslararası pazarlarda tanıtımlarına katkı sağlamak için URGE projesi tanıtım filmi hazırlandı. “Halı Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti”yle projede üçüncü faza geçilmiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri halı ihracatında güçlü olduğumuz pazarlardan biri. 2024 yılında 95 milyon dolar halı ihraç ettik. Bu heyetle BAE’ye halı ihracatımızı 100 milyon doların üzerine çıkaracağımıza inanıyoruz. URGE Projemizde diğer hedef pazarlarımızı ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya, S. Arabistan, Katar, Malezya ve Endonezya olarak belirledik. Sonraki pazarlama faaliyeti organizasyonlarımızı bu ülkelere yapacağız.”