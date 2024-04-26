Egeli mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçıları: Hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2023 yılı mali genel kurul toplantısında konuşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye, 2023 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe zor bir yılı geride bıraktı. Temsil ettiğimiz üç sektörün Türkiye geneli ihracat performansı 2023 yılında %6’lık bir düşüşle 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörlerimizin Türkiye geneli ihracat paylarına baktığımızda, mobilya sektörü 4,5 milyar doların üstünde gerçekleştirdiği ihracatla en büyük katkıyı sağladı. Mobilya sektörünü 2,5 milyar dolarlık ihracatla kağıt mamulleri sektörü takip etti. Orman ürünleri sektöründen ise 2023 yılında toplam 155 milyon dolar ihracat gerçekleşti. İhracat rakamlarına Ege Bölgesi olarak göz attığımızda ise 2023 yılında 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçtiğimiz yıla göre %4’lük bir düşüş yaşandı” dedi.

Dünya ihracatında ilk 8’de yer alan mobilya sektöründe hedef ilk 5 ve daha yukarısı

Gürle, “Temsil ettiğimiz 3 sektörün ihracat değerlerine bakıldığında, her ne kadar ihracat kalitesi olarak ülke ortalamasının üstünde olsak da Ege olarak Türkiye Geneli ihracatından aldığımız %12‘lik payın potansiyelimizin altında olduğunu söyleyebiliriz. 2024 yılı sektör hedefimizi Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak 1 milyar dolar olarak belirledik. Temsil ettiğimiz tüm sektörlerde amacımız yalnızca ihracat rakamlarını yukarı çekmek değil, daha katma değerli, tasarım odaklı ihracat ile daha katma değerli ürünler ihraç ederek birim fiyatlarımızı ve bunun etkisiyle toplam ihracatımızı arttırmaktır. Mobilya Sektörlerimizi ayrı ayrı ele aldığımızda mobilya sektörü özellikle son iki sene içerisindeki küresel tedarik zincirlerindeki değişimden olumlu yönde etkilenen bu sayede potansiyelini artıran sektörlerin başında yer alıyor. Dünya ihracatında ilk 8’de yer aldığımız mobilya sektöründe hedefimiz ilk 5 ve daha yukarısı. Mobilya sektörü sürekli dış ticaret fazlası veren bir sektör” diye konuştu.