Egeli yaş meyve sebze ihracatçısı rotasını Uzak Doğu’ya çevirdi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

2023’te birçok üründe ihracat rekoru kırdıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “805 üyemizin katkısıyla ihracatımızı 1 milyar 330 milyon dolara çıkarmayı başardık. 128 ülke ve bölgeye ihracat yaptık. İlk 3 sırada Almanya, ABD ve Rusya yer aldı. 2023 yılında ihracatımızın artmasını sağlayan birçok projeyi başarıyla yürüttük” diye konuştu.

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında toplam 32 üye firmanın katılımıyla yürüttükleri 2 URGE projesini Endonezya ve Singapur ticaret heyetleri ile sonlandırdıklarını ifade eden Uçak, “Vakit kaybetmeden tekrar kollarımızı sıvadık ve bu ay itibariyle 39 firma ile yeni URGE programımıza start veriyoruz.

Yine yurtdışı faaliyetlerimizde, Almanya, Rusya, İngiltere, İspanya, ve Hong Kong’da fuar katılımlarımız oldu, bu fuarlarda bölgemiz ihraç ürünlerinin tanıtımını yaparak yeni talepler topladık. 2024’te rotamızı biraz daha uzak pazarlara çevirerek Singapur, Çin, Güney Kore gibi pazarlarda tanıtım faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Interfresh ilk kez İzmir’de yapılacak”

Geçen sene Antalya’da gerçekleşen ve Türkiye’nin tek yaş meyve sebze fuarı olma özelliği olan, Interfresh Fuarı’na birlikler olarak çatı stand ile katıldıklarını hatırlatan Uçak, “Bu fuarın İzmir’de yapılması için ciddi girişimlerde bulunduk, İzmir ve İzmirli ihracatçıların önemini anlattık ve başarılı olduk. Fuar 2024’te 26-28 Eylül tarihlerinde İzmir’de ilk kez yapılacak. Bakanlığımız tarafından 2028 yılsonu için konulan 400 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için, ihracata katkıları son derece önemli olan Turquality projelerine 2024 yılında başlayacağız. Turquality projelerimizin önümüzdeki dönemde büyük ses getireceğini ve ülkemiz ürünlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi’ni ürün yelpazesini genişleterek sürdürdüklerini dile getiren Uçak, “Gıda Kayıplarının Tespiti’ne yönelik Ege Üniversitesi ile yürüttüğümüz projemizi son aşamasına getirdik, onun da raporlarını yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.