Ege’nin başarılı sanayicileri ödüllendirildi

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) başarılı sanayi kuruluşlarını ödüllendirdi. 2019 ve 2020 yıllarında pandemi nedeniyle dağıtılamayan ödüllerin verildiği törende 72 firma ve 2 genç girişimciye toplam 94 plaket takdim edildi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar küresel krizi fırsata çeviren bölge sanayicisinin başarı hikayesine imza attığını söyledi. İzmir’in sanayi ile büyüdüğünü kaydeden Yorgancılar, “İzmir’in bu performansı ülke ekonomisini de olumlu etkiyecektir” diye konuştu.

İZQ İnovasyon Merkezi’nde EBSO üyelerinin katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Ender Yorgancılar, üretmenin öneminin daha çok öne çıktığını son dönemlerde reel sektörün gösterdiği başarılı performansa vurgu yaptı. Yorgancılar, “Küresel bir krizi, sanayicilerimiz her türlü güçlüğe rağmen fırsata çevirdi. Zira, bunu geçen haftalarda açıklanan 2021 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri de teyit ediyor. Ülke ortalamasının üstünde büyüyen İzmir'in bu başarısındaki ana etken imalat sanayindeki büyümesi. 2020 yılında İzmir'in sektörel dağılımında imalat sanayinin payı yüzde 20 iken bu oran 2021 yılında yüzde 22'ye yükseldi. Bu sizlerin başarısı” dedi.

“Maliyetler yükseldi kazanç düştü”

2022’de risklerin arttığını belirten Ender Yorgancılar, yüksek maliyetlere karşılık kazancın enflasyonun altında kaldığını söyledi. EBSO olarak gerek küresel gerekse içerideki gündemi yakından takip ederek güncel konularda düşünce ve önerilerini dile getirdiklerini anlatan Yorgancılar, “Üretiyoruz ancak, ticareti kiminle yapacağız. Çünkü, ticaret savaşları ile birlikte kutuplaşma ve korumacılık arttı. Dünya adeta 3 blok halinde. ABD, Avrupa ve Uzakdoğu kendi kurduğu bölgesel anlaşmalarla ticaretini artırmayı hedefliyor. Biz hepsinin dışındayız. Ticaretimiz Avrupa Birliği (AB) ağırlıklı. O nedenle, AB ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Ancak, üye olamadığımız gibi güncellenemeyen Gümrük Birliği ile dezavantajımız artarak devam ediyor. Bugünün konuları ile mücadele ederken, bu başlıklarda geliştireceğimiz stratejiler de, bizleri geleceğe hazırlayacaktır” diye konuştu.

EBSO Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu da ise küresel ekonomide her geçen gün artan risk ve belirsizliklere karşı üretime devam eden sanayicilerin başarısına vurgu yaptı.

ÖDÜL ALAN FİRMALAR

BÜYÜK FİRMA EN YÜKSEK ÜRETİM KATEGORİSİ

2019



TÜPRAŞ



STAR RAFİNERİ

PETKİM

PHILIP MORRIS

JTI TÜTÜN

2020

STAR RAFİNERİ

TÜPRAŞ

PETKİM

PHILIP MORRIS

JTI TÜTÜN

KOBİ EN YÜKSEK YATIRIM KATEGORİSİ

2019

BETA KONFEKSİYON

KREA MAKİNA

JANOSCHKA BASKI

ÖZ-KAN MAKİNA

İZMİR JEOTERMAL

2020

MEHMET GÖKDEMİR İNŞ.

PURMO GROUP

NEDU BAĞLANTI ELM.

IŞIK ÇELİK DÖKÜM

FABO MAKİNA



MESKOM ÜRETİM VE YATIRIMDA BİRİNCİLİK KATEGORİSİ (2019-2020)

EGE SERAMİK

EKOTEN TEKSTİL

ELTAŞ TRANSFORMATÖR

GIMİLOĞULLARI PAZ.

İZELTAŞ

KALE PRATT&WHITNEY

KARDEMİR ÇELİK

KAR-EL DEMİR

KORSİNİ SAF AMBALAJ

KUTLUSAN KAFES

MEHMET GÖKDEMİR İNŞ.

EBSO’NUN ÇINARLARI KATEGORİSİ (2019-2020)

ATAY HOLDİNG

BEŞER BALATACILIK

BİRLİK TÜTÜN

ÇELİK TUĞLA

DİNÇERLER

DÜRİYE KIZILKAYA

EUROPAP TEZOL KAĞIT

FRUKO MEŞRUBAT

HABAŞ

İZMİR PALAS

KAUÇUK SANAYİİ

NİYAZİ ERSOY İNŞAAT

S.S. 207 GÖÇBEYLİ TSK

VİKİNG KAĞIT

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ KATEGORİSİ

UĞUR YÜCE

MURAT DEMİRER

TAMER TAŞKIN

KEMAL S. ÇOLAKOĞLU

MEHMET TİRYAKİ

ALİ AKTAŞ

CEM BAKİOĞLU

DENİZ BARÇIN

ENİS ÖZSARUHAN

ERCAN BİLGİNOĞULLARI

KADRİ ŞEKER

ERDEM YÜCEL

HALİL ŞAHİN

İSMAİL KULOĞLU

LEVENT ÜRKMEZ

NEZİH ÖZTÜRE

SAMİM SİVRİ

TALİP SEPİCİ

TUFAN ÜNAL

LEVENT ÜRKMEZ

YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ KATEGORİSİ

2019

DİLARA UYAR

2020

BURAK BEŞER