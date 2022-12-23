Ege’nin başarılı sanayicileri ödüllendirildi
Pandemi nedeniyle verilemeyen ödüllerin dağıtıldı etkinlikte konuşan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir’in imalat sanayisinin 2020’de yüzde 20 olan payının 2021’de yüzde 22’ye yükseldiğini, kent sanayisinin yüksek performansının ülke ekonomisine de olumlu yansıdığını dile getirdi.
Nihat DELİBAŞI
İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) başarılı sanayi kuruluşlarını ödüllendirdi. 2019 ve 2020 yıllarında pandemi nedeniyle dağıtılamayan ödüllerin verildiği törende 72 firma ve 2 genç girişimciye toplam 94 plaket takdim edildi. EBSO Başkanı Ender Yorgancılar küresel krizi fırsata çeviren bölge sanayicisinin başarı hikayesine imza attığını söyledi. İzmir’in sanayi ile büyüdüğünü kaydeden Yorgancılar, “İzmir’in bu performansı ülke ekonomisini de olumlu etkiyecektir” diye konuştu.
İZQ İnovasyon Merkezi’nde EBSO üyelerinin katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Ender Yorgancılar, üretmenin öneminin daha çok öne çıktığını son dönemlerde reel sektörün gösterdiği başarılı performansa vurgu yaptı. Yorgancılar, “Küresel bir krizi, sanayicilerimiz her türlü güçlüğe rağmen fırsata çevirdi. Zira, bunu geçen haftalarda açıklanan 2021 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verileri de teyit ediyor. Ülke ortalamasının üstünde büyüyen İzmir'in bu başarısındaki ana etken imalat sanayindeki büyümesi. 2020 yılında İzmir'in sektörel dağılımında imalat sanayinin payı yüzde 20 iken bu oran 2021 yılında yüzde 22'ye yükseldi. Bu sizlerin başarısı” dedi.
“Maliyetler yükseldi kazanç düştü”
2022’de risklerin arttığını belirten Ender Yorgancılar, yüksek maliyetlere karşılık kazancın enflasyonun altında kaldığını söyledi. EBSO olarak gerek küresel gerekse içerideki gündemi yakından takip ederek güncel konularda düşünce ve önerilerini dile getirdiklerini anlatan Yorgancılar, “Üretiyoruz ancak, ticareti kiminle yapacağız. Çünkü, ticaret savaşları ile birlikte kutuplaşma ve korumacılık arttı. Dünya adeta 3 blok halinde. ABD, Avrupa ve Uzakdoğu kendi kurduğu bölgesel anlaşmalarla ticaretini artırmayı hedefliyor. Biz hepsinin dışındayız. Ticaretimiz Avrupa Birliği (AB) ağırlıklı. O nedenle, AB ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Ancak, üye olamadığımız gibi güncellenemeyen Gümrük Birliği ile dezavantajımız artarak devam ediyor. Bugünün konuları ile mücadele ederken, bu başlıklarda geliştireceğimiz stratejiler de, bizleri geleceğe hazırlayacaktır” diye konuştu.
EBSO Meclis Başkanı H. İbrahim Gökçüoğlu da ise küresel ekonomide her geçen gün artan risk ve belirsizliklere karşı üretime devam eden sanayicilerin başarısına vurgu yaptı.
ÖDÜL ALAN FİRMALAR
BÜYÜK FİRMA EN YÜKSEK ÜRETİM KATEGORİSİ
2019
TÜPRAŞ
STAR RAFİNERİ
PETKİM
PHILIP MORRIS
JTI TÜTÜN
2020
STAR RAFİNERİ
TÜPRAŞ
PETKİM
PHILIP MORRIS
JTI TÜTÜN
KOBİ EN YÜKSEK YATIRIM KATEGORİSİ
2019
BETA KONFEKSİYON
KREA MAKİNA
JANOSCHKA BASKI
ÖZ-KAN MAKİNA
İZMİR JEOTERMAL
2020
MEHMET GÖKDEMİR İNŞ.
PURMO GROUP
NEDU BAĞLANTI ELM.
IŞIK ÇELİK DÖKÜM
FABO MAKİNA
MESKOM ÜRETİM VE YATIRIMDA BİRİNCİLİK KATEGORİSİ (2019-2020)
EGE SERAMİK
EKOTEN TEKSTİL
ELTAŞ TRANSFORMATÖR
GIMİLOĞULLARI PAZ.
İZELTAŞ
KALE PRATT&WHITNEY
KARDEMİR ÇELİK
KAR-EL DEMİR
KORSİNİ SAF AMBALAJ
KUTLUSAN KAFES
MEHMET GÖKDEMİR İNŞ.
EBSO’NUN ÇINARLARI KATEGORİSİ (2019-2020)
ATAY HOLDİNG
BEŞER BALATACILIK
BİRLİK TÜTÜN
ÇELİK TUĞLA
DİNÇERLER
DÜRİYE KIZILKAYA
EUROPAP TEZOL KAĞIT
FRUKO MEŞRUBAT
HABAŞ
İZMİR PALAS
KAUÇUK SANAYİİ
NİYAZİ ERSOY İNŞAAT
S.S. 207 GÖÇBEYLİ TSK
VİKİNG KAĞIT
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ KATEGORİSİ
UĞUR YÜCE
MURAT DEMİRER
TAMER TAŞKIN
KEMAL S. ÇOLAKOĞLU
MEHMET TİRYAKİ
ALİ AKTAŞ
CEM BAKİOĞLU
DENİZ BARÇIN
ENİS ÖZSARUHAN
ERCAN BİLGİNOĞULLARI
KADRİ ŞEKER
ERDEM YÜCEL
HALİL ŞAHİN
İSMAİL KULOĞLU
LEVENT ÜRKMEZ
NEZİH ÖZTÜRE
SAMİM SİVRİ
TALİP SEPİCİ
TUFAN ÜNAL
LEVENT ÜRKMEZ
YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ KATEGORİSİ
2019
DİLARA UYAR
2020
BURAK BEŞER