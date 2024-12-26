EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter: “2025’te ekonomi stratejik ve esnek kararlarla şekillendirilmeli”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Başkanı Aydın Buğra İlter, 2025’e girerken fiyat baskılarının sürdüğü ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini, başta enflasyon ve büyüme olmak üzere ekonomik verilerin önümüzdeki dönemin dikkatli stratejik planlama ve esnekliğe dayalı kararlarla şekillendirilmesi gerektiğini gösterdiğini dile getirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Dünya ve Türkiye Görünümü konulu toplantıda konuşan İlter, “Pandemi sonrası dönemde, küresel enflasyonla mücadelede ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, bazı ülkelerde fiyat baskılarının sürdüğünü görüyoruz. Ne yazık ki, bu ülkelerin başında Türkiye geliyor. 2024’te Türkiye ekonomisi zorlu koşullarla mücadele etti. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2024 yılı büyüme oranını yüzde 3, 2025 yılı için ise yüzde 2,7 olarak öngörüyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ise Türkiye'ye ilişkin 2024’te biraz farklı, 2025 için ise benzer bir tablo sunuyor. 2024 büyüme tahminini Eylül ayında yüzde 3,2’den yüzde 3,5’e yükselten OECD, 2025 yılı için beklentisini yüzde 3,1’den yüzde 2,6’ya düşürdü. Bununla birlikte, 2026 yılına dair büyüme tahmini yüzde 4 olarak açıklandı” dedi.

Tüm bu verilerin önümüzdeki dönemin dikkatli stratejik planlama ve esnekliğe dayalı kararlarla şekillendirilmesi gerektiğini gösterdiğini anlatan İlter, “Ülkemizin enflasyon rakamları da geçtiğimiz haftalar içinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı ve yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,09, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 29,47 olarak kayıtlara geçti. OECD, ülkemizde tüketici fiyatlarının 2024'te yıllık ortalama yüzde 58,3, 2025'te yüzde 30,7 ve 2026'da ise yüzde 17,2 artacağı tahmininde bulunuyor. Dolayısı ile ülkemizde enflasyon düşüşe geçse de 2026 yılında dahi çift haneli enflasyon rakamlarıyla yaşamaya devam edeceğimiz görülüyor” diye konuştu.

“Üçüz dönüşüm yatırımlarına ağırlık verilmeli”

2025’te hem küresel hem ulusal ekonomide belirsizliklerin süreceğine dikkat çeken İlter, “Uluslararası arenada enerji dönüşümü ve yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler, ekonomik dinamikleri kökten değiştiren temel unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye açısından ise, makroekonomik istikrarın sağlanması ve dış borcun azaltılması, öncelikli hedefler arasında yer almalı. Bunun yanı sıra, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm gibi birbirini tamamlayan üç temel alanda stratejik yatırımlara ağırlık verilmesi büyük önem taşıyor” dedi.