EİB, ETO’nun güncellediği Organik Tarım kitabını destekledi

İZMİR / EKONOMİ

EİB Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Mehmet Ali Işık, “Türkiye’de organik üretim ve ihracat Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde 35 yıl önce İzmir’den başladı. Ülkemizin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini gerçekleştiren Egeli ihracatçılar olarak gerek, akademinin gerek ulusal/uluslararası paydaşlarımızın işbirliğiyle sürdürülebilirlikte birçok projeye yatırım yapıyoruz. Tecrübelerimizi, bilgilerimizi, hedeflerimizin neler olduğunu ETO ile işbirliğinde organik tarım üzerine çıkardığımız kitabımızla bütün Türkiye’ye daha iyi duyurmayı hedefliyoruz. ETO, 30 yıldır ekolojik üretici, ürünlerin ve organik tarımın gelişmesini, benimsenmesini ilke edinen üreticiden ihracatçıya üniversitelerden tüketiciye tüm kesimi kucaklayarak katma değer yaratan başlıca paydaşlarımızdan biri” dedi.

Ekolojik Tarım Organizasyonu (ETO) Derneği Başkanı Prof. Dr. Uygun Aksoy, “Organik tarım bilgiye dayalı olarak tarımda doğal kaynakların, toprağın, suyun, biyolojik çeşitliliğin, insanın, hayvanın birlikte değerlendirilerek hem çevreyi hem insan, hayvan, bitki sağlığını gözetecek biçimde doğru yönetilmesini gerektirir. Bu çerçevede bilgi hem araştırmalardan hem de doğrudan uygulamalardan ortaya çıkan deneyimlerle sürekli zenginleşiyor ve güncelleniyor. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) olarak daha önce 2002’de basılıp 2012’de yenilenmiş olan temel başucu kitabını yenileyerek ortaya çıkan yönetmeliklerdeki değişiklikler, bilimsel bulgular veya bazı onarıcı teknikler gibi yeni uygulamaları ve bunun yanında da günümüzün sorunlarından olan iklim değişikliği ve benzeri sorunlara çözüm olması için ek bilgileri içerecek biçimde genişletip yeniledik. İlgili tüm sektör kuruluşlarının organik tarımı sadece belli bir grubun satın aldığı ya da sadece ihracata yönelik ürün, üretim sistemi değil mevcut yaşadığımız dünyada hem tarımsal ekosistemleri doğru yönetmek hem de bize doğanın verdiği ek hizmetlerin en fazla sağlanacağı biçimde teknikleri öğrenebilecekleri bir kaynak kitap” diye konuştu.