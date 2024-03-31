'İzmir inanç turizminde dünyayla boy ölçüşebilir'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Turizm sektörünün temsilcileri büyük inanç turizmi potansiyeline sahip olan İzmir’in, inanç turizmi kapsamında daha fazla tanıtımının yapılması gerektiğini ve henüz hak ettiği kadar ziyaret edilmediğini belirttiler.

İzmir'deki Efes Ören Yeri'nde bulunan Efes (Ephesus) Kilisesi, Smyrna (İzmir) Kilisesi, Pergamon (Bergama) Kilisesi’nin önem taşıdığını söyleyen Kültür ve İnanç Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent Oral, “İzmir'in inanç ve kültür turizmi anlamında daha büyük bir pastaya sahip olması gerekiyor. Dünyayla boy ölçüşecek potansiyele sahip. Bunun için de 7 Kiliseler’in önemini anlamamız lazım. Dernek olarak 7 Kiliseler hakkında yapmış olduğumuz etkinliklerle kartopu etkisi yaparak büyük kitleler halinde İzmir’e turist getirmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Suudi Arabistan, Vatikan, İsrail ve İtalya’nın inanç turizminden önemli pay aldığını söyleyen Oral, “Bölgemize de milyonlarca turist daha çekilebilir. Kültür ve inanç turizmi için gelen turistler, kitlesel turizmden daha fazla döviz geliri sağlıyor. Deniz, kum ve güneş için gelenler daha çok otel içerisinde vakit geçiriyor. İnanç turizmine gelenler ise daha fazla ulaşım aracı kullanıyor, restoran ve diğer yerleri ziyaret ediyor. İzmir, en büyük potansiyelini inanç turizminde barındırıyor. Bu kültürel varlığımız dünyada başka bir yerde yok” dedi.

7 kiliselerin Türkiye’de olduğunu tanıtmak üzere planlanan faaliyetleri aktaran Oral, “Logo, harita-broşür, eşantiyon-hatıra eşya, tanıtım videosu, tur programları ve her yıl uluslararası organizasyonlar düzenlenebilir. Kanada, Amerika, Güney Amerika, Avustralya, yeni Zelanda, Hong Kong gibi ülkeler önemli pazarlarımız olabilir” diye konuştu.

“Restorasyonlar hızlandırıldı”

Ege Bölgesi’nin inanç turizminde sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmak için bir an önce adım atılması ve bölgede dini festivaller yapılması gerektiğine dikkat çeken Kültür ve İnanç Turizmi Derneği Kurucu Üyesi ve İzmir Tur Rehberleri Odası Başkanı Macit Macit Şaşzade, ruhani etkinlikler, dini festivaller yapılması gerektiğini söyledi.

En sadık turistin inanç turisti olduğunu dile getiren Şaşzade, “Turistler bu bölgede inançlarının ne anlama geldiğini yaşayarak zaman geçiriyorlar. Yaklaşık olarak 5 gün İzmir’de konaklayarak yapılan turlar sayesinde hem esnafa katkı sağlanıyor hem de konaklama geliri artıyor” dedi.

Kültür ve inanç turizmi kapsamında gezilen ören yerlerinde turistlerin dikkat çektiği bazı bölgelerin de ön plana çıkarak restorasyonların hızlandırıldığını söyleyen Şaşzade, “Aziz Polikarp Kilisesi hızla yenileniyor. Havari ve İncil yazarı Sen Jan’ın ilk müritlerinden biri olan Aziz Polikarp, İsa’nın şehidi olarak anılırken, İzmir’de adını yaşatan kilise de inanç turizminin önemli durakları arasında” diye konuştu. İnanç turizminin yükselişe geçtiği bu dönemde rehberlerin de eğitimini önemsediklerini söyleyen Şaşzade, İzmir Rehberler Odası’nın öncülüğünde 49 profesyonel turist rehberine İnanç Turizmi hakkında eğitim verildiğini sözlerine ekledi.