EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Türk ihracatçısı bu mirası daha da ileriye taşıyacak

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılının bir milletin kaderini değiştiren bir devrimin sonucunu, bir halkın iradesini ve çağdaş dünyanın gereklerine uygun bir devlet yapısının doğuşunu simgelediğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: “29 Ekim 1923, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri, modern bir devletin inşa sürecinin başlangıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer, Türkiye’yi geçmişin yüklerinden kurtararak yepyeni bir gelecek vizyonuna taşıdı” dedi.

Bu sürecin yalnızca siyasi bir devrim değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve ekonomik bir dönüşümü de beraberinde getirdiğini vurgulayan Eskinazi, “Bu dönüşüm, Atatürk’ün ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesiyle temellendirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti, 101 yıl boyunca adalet, eşitlik ve özgürlük ilkelerine dayalı olarak büyüdü. Bugün bu değerler, Cumhuriyetimizin temel taşlarını oluşturmaya devam ediyor. Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyet, sadece bir devlet yapısı değil, aynı zamanda özgürlüğe, eşitliğe ve insan haklarına olan inancımızın ifadesi” diye konuştu.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren başlatılan reformların, Türkiye’nin çağdaş dünyada kendine yer bulmasını sağladığını aktaran Eskinazi, “Eğitimde köklü değişiklikler yapıldı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı, hukuk sistemi modernleştirildi, sanayi hamleleri başlatıldı ve toplumsal eşitlik alanında önemli adımlar atıldı. Tüm bu atılımlar, genç bir cumhuriyetin dünya sahnesinde saygın bir yer edinmesine vesile oldu. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, milli ekonomi ilkesi çerçevesinde kalkınma modeli izlemiş, sanayi sektörünün gelişimiyle ekonomik büyüme kazandı” dedi.

Türkiye’nin yeni bir ekonomik kalkınma hamlesiyle buluşması ise, ihracat odaklı yeni bir ekonomi modelini tercih etmesiyle gerçekleştiğini hatırlatan Eskinazi, “İhracatçı sayımız sürekli artarak bugün 150 bine yaklaştı. İzmir, İzmir Limanı’nın da pozitif katkısıyla tarih boyunca ihracat kenti oldu. Dijitalleşen dünyada, genç nesillerin teknolojiye hakimiyeti, bilimsel araştırma ve inovasyona dayalı projelerin desteklenmesi, Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek en kritik unsurlardır. Geleceğin Türkiye’si de bu ilkeler doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor. Türk ihracatçısı gençlerle bilimin, teknolojinin ve evrensel değerlerin ışığında bu mirası daha da ileriye taşıyacak; Cumhuriyetin aydınlattığı yolda yeni başarı hikayeleri yazacak” şeklinde konuştu.