İzmir kira artış oranında İstanbul ve Ankara’yı geride bıraktı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Yıllık kira artış oranında Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir, İstanbul ve Ankara’nın önüne geçti. İstanbul’da yüzde 46,2, Ankara’da ise yüzde 51,3 olan oran İzmir’de yüzde 56,3 oldu. Sektör temsilciler ise bu artışın İzmir’in özellikle son yıllarda çok göç alan bir kent olmasına ve bir üniversite şehri olmasına bağladılar.

“İzmir üniversite kenti”

İzmir’deki kira artış sebebinin arz ve talep dengesizliği olduğunu ifade eden İzmir Müteahhitteler Derneği Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi Ferhat Özmen, “Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde çok konut üretilmedi. Kiralık ev sayısı az olunca kiralar doğal olarak artıyor. İzmir çok göç alan bir şehir. Aynı zamanda İzmir bir üniversite şehri çok fazla da öğrenci olduğu için bu haldeyiz. Kiralanacak ev sayısı az bu yüzden bu da kiraların bu şekilde artmasına sebep oluyor” diye konuştu.

“Konut kredisinin faiz oranları nedeniyle yeni inşaatlara başlanılmadı”

Kira artış sebebinin İzmir’in hem çok göç alan hem de bir üniversite kenti olmasına bağlayan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, “Öncellikle hem mevduat faizleri yüksek. Hem de konut kredisi faiz oranları çok yüksek olması sebebiyle müteahhitteler yeni inşaatlara başlayamadı. İzmir bir üniversite kenti ve çok göç alan bir kent. Sürekli yeni insan geliyor fakat o kadar konut yok. Mevcut konutun az olması, arzın talebi karşılayamaması sebebiyle bu kira artışlarını görmemiz çok normal” dedi.