Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Aras: Belediyeler vatandaşa hizmet mi etsin? Borç mu ödesin?

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekim ayı olağan meclis toplantısında, belediyelerin zor bir ekonomik dönemden geçtiğini belirtti. Aras, belediyelerin son dönemde ülke ekonomisini olumsuz etkileyen kurumlar olarak gösterilmeye çalışıldığını vurgularken, mevcut enflasyonist ortamın belediyelerin üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Beldelerin yükünün gittikçe arttığına dikkat çeken Aras, “Son dönemde ülkedeki enflasyonist ortam, sosyal bozulma ve çöküş, insanların içinde bulunduğu sıkıntılar, belediyelerimizden beklentiyi büyük ölçüde artırmış durumda. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, bazı reform çalışmalarının yapılması gibi müdahalelerin gerekli olduğunu biliyoruz. Özellikle belediyelerin idari ve mali yapısının güçlendirilmesi için bir çalışma yıllardır bekleniyor ancak bir türlü hayata geçirilemedi. Belediyeleri ülkenin ekonomisini batıran kuruluşlar olarak görmek çok yanlış. Aslına bakarsanız SGK alacakları 900 milyar lira civarındadır. Belediyelerin SGK’ya olan borçları ise sadece 90 milyar liradır. Yani bunun yüzde 10’dur. SGK alacaklarının yüzde 10’unu oluşturan belediye borçlarının sanki ülke ekonomisine bu kadar zarar veriliyormuş veya batırıyormuş gibi bir algı yaratılarak belediyelerin üzerine gelinmesi aslına bakarsanız büyük bir haksızlıktır. Belediyeler borçlarını ödeyemiyorlarsa eğer bilin ki ya maaş ödüyordur ya da vatandaşa hizmet götürüyordur” diye konuştu.

“Turistler kent vergisi ödesin”

Turizmle uğraşan ve nüfus değişimi yaşayan kentlerde yaz dönemlerinde belediye yüklerinin çok daha fazla arttığını ifade eden Aras, “Nüfusu 100 bin olan bir kente 1 milyon turist geliyor. 100 bin liralık geliri olan belediye yaz sezonunda bunu 1 milyon olarak harcamak zorunda kalıyor. Altyapı, trafik, çöp, katı atık, su sistemleri gibi pek çok hizmette baskı oluşuyor ve ciddi problemler oluşuyor. Buna rağmen burada da bir iyileştirme yapılmıyor. Sadece turistlere yüklenecek bir kent vergisi ile bu işler de büyük ölçüde çözümlenebilir. Ama bu basit adımlar atılmıyor maalesef. Biz de üyemiz olan 108 belediyeden aldığımız güçle bu lobiyi Ankara’da arttırarak devam ettireceğiz ki belediye gelirlerine artık bir el atılsın” dedi.