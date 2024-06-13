Ekonomi Üniversitesi'nden 2 milyarlık TL'lik kampüs yatırımı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi’nin ilk vakıf üniversitesi olarak 2001 yılında eğitim yolcuğuna başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi, ikinci kampüsü olacak Güzelbahçe Kampüsü’nün temelini attı.

Temel atma törenine İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademisyenleri katıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, proje tamamlandığında 2 milyar TL’ye bulması beklenen yatırım maliyeti ile Türkiye’nin bugüne kadar bir üniversite tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırımı olacağını belirtti.

Ülkenin en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasına olduklarını dile getiren Özgener, tüm dünyada üniversitelerin kavramsal olarak bir değişimden geçtiğini İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak da bu değişime ayak uyduracaklarını dile getirdi.

İzmir Ekonomi Üniversite’sinin bir sıçramanın eşiğinde olduğunu ifade eden Özgener, “Hedefimiz, vakıf üniversiteleri arasında birinci sıraya yükselmek ve dünyada tüm üniversite sıralamalarında ilk 500’de yer almak” dedi.

Kuruldukları ilk günden itibaren “sürdürülebilir akademik başarı” hedefiyle ilerlediklerini dillendiren Özgener, “Üniversitemizi, bir üst boyuta taşımamızda büyük katkı sağlayacağına inandığımız Güzelbahçe Kampüsü’nün tasarımını, eğitimde öğrenme odaklı olmak ve öğrencilerin bilgi ve deneyim edinmelerini sağlayacak donanımı sunmak üzere kurguladık. 130 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüsümüzde, her fakültenin ihtiyacına yönelik mekanlar oluşturduk ve ortak alanlarla tüm fakültelerin entegrasyonunu sağladık” diye konuştu.

“Geleceğin temellerini atıyoruz”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise bir hayali gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, “Bugün çok özel bir gün. Geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi bir arada.

Fizik yasalarına göre bu imkânsız olsa da bir düşünürün dediği gibi ‘bizler zamanın kendisi isek’ bu mümkün. Dün hayal edenler, bugün gerçekleştirenler ve yarın bu kampüsü yaşayacaklar şimdi aynı zaman çizgisinde buluşuyoruz. Birlikte yeni ve heyecan verici bir geleceğin temellerini atıyoruz” dedi.