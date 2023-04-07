Elmacı Madencilik, 2023’ü yatırım yılı ilan etti

Hilal SÖNMEZ



KAYSERİ - Elmacı Madencilik CEO’su Alper Tuna Elmacı, “2022’de grup yatırımlarımızın yaklaşık tutarı 60 milyon TL civarında oldu ve kendimizi 2023 yılındaki yeni yatırımlar için hazırladık” dedi. Madencilik firmaları arasında cirosuna göre en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirketler arasında yer alan Elmacı Madencilik, geliştirdiği inovatif projeler sayesinde sektörün ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Ar-Ge depatmanının 3 yıldır üzerinde çalıştığı, geliştirdiği ve patent başvurusu yaptığı ürünün üretimi için bu yıl Mimarsinan OSB’de yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda yatırım yapacaklarını paylaşan Elmacı Madencilik CEO’su Alper Tuna Elmacı, “Şirketimiz 1993 yılında babamız Ali Elmacı tarafından maden işletmeciliği alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. O günden bugüne her yıl yüzde 50’lik bir büyüme hedefimiz var. Bu hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. 2022’de hedeflerimizi gerçekleştirdik. 2023 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Bunun için yeni yatırımları da önemsiyoruz” dedi.

“2022’de 60 milyon TL’lik yatırım yaptık”

Bu yıl yapacakları yatırımların meyvelerini ilerleyen yıllarda toplamayı beklediklerini paylaşan Alper Tuna Elmacı, “Maden işleme yatırımımız başta olmak üzere gayrimenkul ve enerji üretimi ile ilgili yatırımlarımıza 2023’te de devam edeceğiz. Ayrıca farklı maden, özellikle bakır madeni aramalarına ciddi bütçeler ayırdık. 2023 ülkemizin 100. Yılı, firmamızın 30. yılı ve gelecek hedeflerimizin en önemli yılı olarak bizim için çok önemli bir yere sahip olacak.

Maden üretimi ile ilgili verimlilik artışı ve kapasite artışı için yatırımlarımız vardı. Bunların bir kısmı 2022 yılında devreye alındı bir kısmını ise bu yıl devreye alacağız. 2022 yılında yaptığımız grup yatırımlarımızın yaklaşık tutarı 60 milyon TL civarında oldu ve daha önce bahsettiğimiz gibi kendimizi bu yıla yani 2023 yılına yatırımlar için hazırladık” diye konuştu.



“Know how paylaşımında çok açığız”

Sektördeki ihtiyaçların karşılanması için bir çok konuda öncü olduklarını da kaydeden Elmacı, “Deneyimlerimizi diğer maden firmaları ile hep paylaştık. Bizim sektörümüzde rekabet olmadığı için know how paylaşımında çok açığız. Başta otonom vagonlar olmak üzere madencilikte hafif dolgu uygulaması ve verimli maden üretim yolu uygulamaları ilk olarak firmamızda kullanılıp bilgiler ve verimler isteyen diğer madencilik firmaları ile paylaşılmıştır” ifadelerini kullandı.