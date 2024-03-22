EMD İzmir Şubesi’nin öncülüğünde kurulan Hatay Basın Merkezi açıldı

İZMİR / EKONOMİ

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin deprem bölgesindeki gazetecilere destek vermek amacıyla başlattığı “Yerel Basın Yaşasın” kampanyası sonucu kurulan Hatay Basın Merkezi açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ve HABİTAT’ın desteği ile hizmete giren Merkez, EXPO Antakya HBB Yerleşkesi Hortikültür Alanı bünyesinde faaliyet gösterecek. Merkez ile gazeteciler için günün koşullarında rahat ve teknolojik bir ortamda habercilik yapmalarının devamlılığı hedeflendi. HBB Antakya Yerleşkesi EXPO Hortikültür Alanı İstasyon Hatay’da hizmete açılan merkez; basın mensuplarına bilgisayar, internet, kırtasiye malzemeleri desteği sağlarken ayrıca konforlu bir çalışma ortamı imkânı sunacak.

Açılış töreninde konuşan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Yerel Basın Yaşasın projesi ile başlayan yolculuğun Hatay Basın Merkezi’nin açılışıyla sonuçlanmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Demircan, “Depremin boyutlarının ortaya çıkmasıyla birlikte tüm Türkiye gibi biz de ‘Nasıl yardımcı oluruz?’ diye bir çabanın içine girdik. İlk olarak, İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve İzmir’deki diğer meslek örgütlerimizi de sürecin içine katarak, ‘Tek İşimiz Haber Değil’ isimli bir yardım kampanyası başlattık. Sonrasında deprem bölgesindeki meslektaşlarımızdan, ‘Biz sizden para istemiyoruz. Bizim ofislerimiz yıkıldı, ekipmanlarımız enkaz altında kaldı. Bize ofis ve ekipman desteğinde bulunun’ çağrısı geldi. Çok onurlu bu yaklaşım karşısında adeta nutkumuz tutuldu. Ne yapabiliriz diye kafa yorarken, bu süreçte Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aylin Süphandağlı ve Ege Telgraf Gazetesi’nin Görsel Yönetmeni Mehmet Güçlü Güler’in, ‘Biz gazeteciyiz en iyi bildiğimiz işi yapalım, depremzede meslektaşlarımız için gazete çıkaralım. Onlara bu şekilde destek olalım’ önerisiyle Yerel Basın Yaşasın yolculuğumuz başladı” şeklinde konuştu.

“Burada 4,5 milyonluk İzmir’i temsil ediyoruz”

İzmir’in bu süreçte tek yürek olduğunu anlatan Demircan, "İzmir merkezli 9 günlük gazetemizin katılımıyla, online bir yazı işleri ekibi kurduk. Reklam için ayrı bir ekip oluşturduk. Yaklaşık 1 aylık emeğin sonunda 24 sayfa Yerel Basın Yaşasın Gazetesini çıkardık. Bu gazeteye İzmir Valiliğimiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, İzmir’deki ilçe belediyeleri, oda, borsa, ihracatçı birlikleri, OSB’ler, Serbest Bölgeler, SİAD’lar, GİAD’lar, firmalar kısaca tüm İzmir destek verdi. 2023 yılı Haziran ayında Hataylı 40 meslektaşımıza bilgisayar ve fotoğraf makinesi desteğinde bulunmuştuk. Hatay Basın Merkezi’yle iyilik hareketimizi tamamlamış olduk” diye konuştu.

Projenin hayat bulma sürecinde destek olan tüm kuruluşlara teşekkürlerini de ifade eden Demircan, “Hatay Basın Merkezi’nin açılışı için bize destek veren Hatay Büyükşehir Belediyemize, HABİTAT Derneğimize, bilgisayar ve yazıcıları veren İzmir Büyükşehir Belediyemize, diğer eksiklerini tamamlamak için 1 günlük süreçte karar alıp hayata geçiren Koç Holding’e, Arzum Ev Aletleri’ne, YEREL BASIN YAŞASIN isimli iyilik hareketimize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulumuza, Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Nida Yılmaz’a ve burada ismini sayamadığım emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Mesafe uzak gönüller yakın”

Açılışta konuşan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adnan Özkaya, “Hep beraber asrın felaketini yaşadık. Depremin üzerinden 14 ay geçti gibisinden söylemler oluyor ama bizler için, hepimiz için daha dün gibi. Unutmamız mümkün değil. Basınımızın temel direği olan yerel basınımız hala Hatay’da kendi sağlıklarını ve can güvenliklerini hiçe sayarak çalışmalarına devam etti. Mesafe olarak uzak ama gönülden yakın olan İzmir’den, Hatay’daki basın mensuplarımıza destek veren Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesine ve yöneticilerine basın mensubu kardeşlerimizin adına çok teşekkür ediyorum. Merkezin basın mensuplarımız ama hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Onlar Hatay’ın sesi oldular"

Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi Başkanı Nida Yılmaz da “Hepimizin kayıpları oldu. Ailemizden, sevdiklerimizden meslektaşlarımızdan, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan çok kaybımız oldu. Buradaki basın mensubu arkadaşlarımız, gerçekten çok güçlüler. Onlar Hatay’ın sesi oldular. Çok yaralı olanlar vardı, her şeyini kaybetmiş, cep telefonu olmayan arkadaşlarımız vardı ama yine de gidenler bile gittikleri yerlerde sürekli Hatay’ı gündeme getirdiler. Biz, hepimiz eskiden mutluyduk. Hepimizin her şeyi vardı. Yine o günlere döneceğiz. Arkadaşlarımız da teker teker tekrar ofislerine kavuşacaklar. Ben tüm basın emekçilerimize hayırlı olmasını ve merkezin yapımında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara Büyükşehir Belediyesi olarak çok teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Habitat Derneği Hatay İl Sorumlusu Lale Nesil de konuşmasında şunları söyledi: "Habitat Derneği, dijitalleşen dünyayla uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşu. Afet sonrası hayata geçirdiğimiz, topluluk merkezimiz İstasyon Hatay bünyesine; basın merkezinin katılmış olması iş yerini kaybetmiş birçok basın mensubu için işe dönüşün ilk adımı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."