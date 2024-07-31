'Emirdağ, yapılan yatırımlarla gerçek potansiyeline ulaşacak'

ALİ BAŞ / EMİRDAĞ

Geçmişte ekonomik sıkıntılar nedeniyle başta Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda olmak üzere Avrupa’ya yoğun olarak göç veren Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi, günümüzde bambaşka bir hikaye yazıyor. Bu hikayenin başrolünde de tüzel kişiliğini 2000 yılında kazanan, bugün itibariyle aralarında Türkiye’nin dev markalarının da olduğu 20’ye yakın fabrikanın faaliyet gösterdiği Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Geçmişte göç veren ilçe, bugün işsizlik sorunu yaşamak bir yana personel açığını çevre ilçelerden gelen işçiler sayesinde karşılıyor.

Geçmişte Emirdağ’dan Avrupa’ya göçen gurbetçiler ise bugün özellikle yaz aylarında yaptıkları ziyaretlerle ilçe ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar. Her yıl yaklaşık 200 bin gurbetçi, memleket hasretini dindirmek için Emirgan’a geliyor. Bu, ilçe nüfusunun 4 katından fazlasına tekabül eden bir rakam. Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze adı ticaretle anılan Emirdağ’da ilçe ekonomisine yön veren kuruluşların başında gelen Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) kökleri de çok derine iniyor. 1881’de Emirdağ Ziraat ve Ticaret Odası adıyla kurulan ETSO’nun ikinci kuruluşu ise 1960 yılında gerçekleşti. ETSO’nun başında da 2013 yılından bu yana Halil İbrahim Aktepe bulunuyor.

Son yıllarda yaptığı atağa rağmen, mevcut durumun Emirdağ’ın potansiyelini yansıtmadığını dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Aktepe, ilçenin gerçek potansiyeline yapılacak olan yeni yatırımlarla kavuşacağına dikkat çekti. Halil İbrahim Aktepe, ilçe ekonomisinin mevcut halini ve gelecek hedeflerini EKONOMİ EGE’ye anlattı.

Halil İbrahim Bey, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

-Emirdağ doğumluyum. İlk ve orta eğitimimi Emirdağ’da tamamladım. Liseyi Eskişehir Süleyman Çakır Lisesi’nde bitirdim. Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldum. 1999 yılında en genç belediye meclis üyesi olarak Emirdağ Belediye Meclis’ine girdim. En genç meclis üyesi olarak yer aldığım Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda da yönetim kurulu üyesi oldum. 2013 yılında yapılan ETSO seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına seçildim ve bu görevime halen devam ediyorum.

Odanızın üye sayısı nedir? İlçe ekonomisi ve ticaret hayatına yönelik neler söylemek istersiniz?

-Bin 750’e yakın kayıtlı üyemiz var. Bunların 900’ü aktif durumda. Emirdağ, tarihi boyunca adı ticaretle anılmış bir kent. İlçede ticari hayatımız sorunsuz şekilde ilerliyor. Zaman zaman ufak sorunlar ortaya çıkıyor ama bunlara kolaylıkla çözüm buluyoruz. Son dönemde ilçemiz için öne çıkan sektör sanayi oldu. Organize sanayi bölgemiz sürekli gelişiyor.

OSB’nin son durumu hakkında bilgi alabilir miyiz? Yatırım akışı sürüyor mu?

- Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 4. etabı açmak üzereyiz. Burada Eczacıbaşı, Ülker ve Mesa Holding gibi Türkiye’nin en büyük yatırımcılarının da aralarında bulunduğu 20’ye yakın fabrika faaliyet gösteriyor. Avrupa’nın en büyük 3. kapalı alanına sahip dondurulmuş gıda fabrikası bizim ilçemizde. Yine Türkiye’de üretilen donuk patatesin yüzde 75’i Emirdağ’da üretiliyor.

OSB’ye yeni yatırımların gelmesi için özel bir çaba harcıyor musunuz?

-Emirdağ’ın teşvik kapsamında olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bunun için bizi tercih eden pek çok yatırımcı var. Türkiye’de en çabuk kamulaştıran ve inşaat ruhsatı verilen bölge Emirdağ OSB. İlçemiz güvenli görüldüğü için büyük yatırımcılar buraya yönelirken tereddüt etmiyorlar. Belediye Başkanımız Serkan Koyuncu aynı zamanda OSB’mizin başkanvekili. Hep birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Emirdağ’a yatırım çekmek için yatırımcıları ziyaret ediyoruz. Çok büyük firmalar gelerek üretime başladı. Emirdağ, yapılan bu yatırımlarla gerçek potansiyeline ulaşacak.

İlçede sanırım işsizlik de yok!

- Doğru, Emirdağ’da işsiz kimse yok. Daha doğrusu bu konuda açık var. İşçi bulunmuyor. OSB’deki fabrikalar için çevre ilçelerimiz olan Çay, Bolvadin, Çifteler’den günde yaklaşık 15 servis otobüsü ile işçiler geliyor. İşsizlik olmadığı gibi işçi açığımız da bulunuyor. 5 yıl önce OSB’de istihdam edilen işçi sayısı 500’dü. Bu rakam şimdi yaklaşık 2 binlere ulaşmış durumda.

Emirdağ’ın önemli özelliklerinden biri de her yıl yaklaşık 200 bin gurbetçiyi ağırlaması. Gurbetçilerin ilçe ekonomisine katkıları sizce yeterli mi?

- Gurbetçilerimiz her yıl izinlerini geçirmek için memleketlerine geliyorlar. Çok şükür bu ziyaretler de esnafımıza olumlu şekilde yansıyor. Bu yıl da yaz ayları oldukça hareketli geçiyor. Bundan memnun olmayan esnafımız, tüccarımız yoktur. Gurbetçilerimizin katkısı sadece Emirdağ’la sınırlı kalmıyor, Eskişehir’e, Bolvadin’e, Afyonkarahisar’a kadar uzanıyor. Üstelik sadece tüketim söktörüne değil, birçok sektöre yönelik harcama yapıyorlar. Emlak ve inşaat sektörü de gurbetçilerimizin katkılarıyla ayakta duruyor.

Gurbetçiler geldi diye çarşıda pazarda fiyatlarda artış yaşanıyor mu? Fırsatçılık yapan esnaf - tüccar var mı?

-Kimi zaman sosyal medyada bazı şikayetler olduğuna biz de tanık oluyoruz. Ancak bizim tüccarımız, esnafımız asla fırsatçılık yapmıyor. Bir yemeğe, kahveye Emirdağ’da oturanlar ne kadar ödüyorsa, gurbetçiler de o kadar ödüyor. Eğer fırsatçılık yapıldığını düşünen vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Yanlış yapan tüccar ya da esnafımız olursa biz de gerekli yaptırımları kendilerine uygularız. Biz, Emirdağlı tüccarımıza, esnafımıza güveniyoruz. “Avrupa’dan geliyorlar bunları kazıklayalım” gibi bir durum söz konusu olamaz.

Sorunumuz ticaret değil, sosyal aktivitelerin yetersiz olması

İlçemizde ticaret anlamında bir sıkıntımız yok. Söylediğimiz gibi, burası tarihi boyunca ticaret yapmış bir ilçe. Bizim sorunumuz sosyal aktivitelerin yetersiz olması. Sosyal aktiviteler, daha da çoğaltılıp, çeşitlendirilebilir. Bu, özellikle gurbetçi gençlerimizin ilçede daha fazla zaman geçirebilmesini sağlayacaktır. Bu da ilçe ekonomisine katkı sunar.