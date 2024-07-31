Aon Türkiye, Denizli'de İK profesyonelleriyle bir araya geldi

DENİZLİ

Aon Türkiye, PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi iş birliği ile Denizli'de insan kaynakları profesyonelleriyle bir araya geldi. Etkinlik, Aon'un İnsan Sermayesi konusunda sunduğu hizmetlerin tanıtılması ve çalışan wellbeing'i ile çalışan iletişiminin öneminin vurgulanması amacıyla düzenlendi.

Aon Türkiye ve PERYÖN Ege Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu buluşma, insan kaynakları alanında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak için önemli bir platform oluşturdu.

Etkinlik, PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi Başkanı Ece Süeren Ok'un açılış konuşması ile başladı. Ok, insan kaynakları profesyonellerinin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar hakkında genel bir değerlendirme yaparak, Aon Türkiye ile gerçekleştirdikleri bu iş birliğinin önemini vurguladı. Etkinliğe çeşitli sektörlerden 25 insan kaynakları profesyoneli katıldı ve bu sayede geniş bir yelpazede deneyim ve bakış açıları paylaşılma fırsatı buldu.

Aon Türkiye Sağlık ve Emeklilik Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Sinem Yalçın, yaptığı açıklamada, çalışan wellbeing'ine yapılan yatırımın sadece bireysel mutluluğu ve sağlığı artırmakla kalmadığını, aynı zamanda iş yerindeki verimliliği ve çalışan bağlılığını güçlendirerek şirketlerin başarısını da olumlu yönde etkilediğini belirtti. Yalçın, "Bugün araştırmalar sonucunda görüyoruz ki çalışanların refahına yapılan yatırım, sadece bireysel mutluluğu ve sağlığı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş yerindeki verimliliği ve çalışan bağlılığını da güçlendirerek şirketlerin başarısını etkiliyor. Bu nedenle çalışanların wellbeing durumlarını iyileştirecek sürdürülebilir stratejiler oluşturmak, insan kaynakları profesyonellerinin öncelikleri arasında yer alıyor. Aon olarak biz de hem global hem lokal deneyimimiz ve etkin çözümlerimizle şirketlere danışmanlık veriyoruz. Denizli'de gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte de katılımcılarımızla paylaştığımız verilerle, çalışan wellbeing'inin iş dünyasına olumlu etkilerini bir kez daha ortaya koyduk. İnsan Sermayesi alanında sunduğumuz inovatif çözümlerimiz, kapsayıcılığımız ve uzmanlığımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz,” dedi.

Toplantıda, Aon'un insan kaynakları danışmanlığı konusundaki inovatif çözümleri ve özellikle çalışan wellbeing'i üzerine sunduğu hizmetler detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca "Global Wellbeing'in İş Dünyası'na Etkisi Türkiye Raporu" 2022-2023 yılları sonuçları açıklandı. Rapora göre, global ölçekte “wellbeing daha önemli” diyenlerin oranı yüzde 63 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 68'e ulaştı. Türkiye'de en önemli 5 wellbeing sorunu olarak zihinsel ve duygusal sağlık, tükenmişlik, fiziksel sağlık, finansal risk ve stres, ve çalışma kültürü öne çıktı.