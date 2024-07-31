Afyonkarahisar’ın ilk halk lokantası açıldı

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’ın ilk halk lokantası düzenlenen açılış töreniyle, Park Afyon mevkii Engelsiz Gastronomi Merkezi yanında hizmet girdi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreninde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Dündar, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Faruk Duha Erhan, İYİ Parti İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Beytullah Karataş, DP İl Başkanı Hikmet Bülbül, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Açılışta yaptığı konuşmada seçim vaatlerinden olan Halk Lokantasını kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Burcu Köksal, “Bugün, Afyonkarahisar'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Artan maliyetlere rağmen halk adına halktan yana yönetim nasıl olur, büyük bir örneğini sergiliyoruz. Bu lokanta, aynı zamanda toplumsal dayanışmamızın ve paylaşma kültürümüzün bir sembolüdür. Burada, her kesimden insanın bir araya gelerek sıcak ve lezzetli yemeklerle buluşmasını hedefliyoruz” dedi.

Uygun fiyat, kaliteli ve sağlıklı yemeklerle, özellikle dar gelirli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Köksal, “Biz halkçı belediyeciliğin bir yansıması olarak, belediyemizin tek kuruşunu bile namus gibi koruyarak vatandaşımızın emrine seferber etmeye söz verdik. Bu sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bu şehrin bir kuruşu heba olmayacak. Üretilen bütün değerler kamu yararına halk yararına harcanacak demiştik, işte onun uygulamalarından biri olarak burada Halk Lokantamızı açıyoruz” diye konuştu.

“Esnafa rakip olmayacağız”

Halk Lokantası ile yüksek enflasyon karşısında zor durumda kalan insanlara ucuz fiyatla yemek yeme imkanı sunacaklarını aktaran Köksal; “Bir diğer Halk Lokantası noktası ise Yüntaş’a ait Anıt Kafe’de hizmete girecek. Amacımız esnafa rakip olmak değil. Amacımız, vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti vermek. Yoksulluğun sona erdiği, geçim sıkıntısının bittiği, herkesin mutlu bir şekilde yaşadığı, geçim sıkıntısı çekmediği güzel bir ülke istiyoruz, bunun için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.