Erasmus öğrencilerine Seyhan’ın çevreci projeleri tanıtıldı

ADANA/EKONOMİ

Konuk öğrenciler ilk olarak Yeşil Mutabakat kapsamında hayata geçirilen tesislerde kompost üretimini inceledi. Semt pazarlarından toplanan organik atıklarının toprağı iyileştirip zenginleştiren ve gübrenin alternatifi olarak da kullanılabilen komposta nasıl dönüştürüldüğünü yerinde gören Erasmus öğrencilerine, kompostla yetiştirilen tıbbi aromatik bitkiler armağan edildi.

Konuklar Geri Kazanım ve Esnek Zemin Kaplaması Üretim Tesisinde ise ömrünü tamamlamış motorlu taşıt lastiklerinin parklar ve çocuk oyun alanlarında kullanılan esnek zemin kaplama malzemesine dönüşümüne tanıklık etti. Ziyaret sırasında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr.Zeki Bozkurt, Seyhan Belediyesi’nin geri dönüşüm uygulamaları hakkında konuklara bilgi verdi.

Proje ekibi son olarak Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.