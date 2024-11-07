Erciyes ‘ICAR’ ile Alpler ligine girdi

KAYSERİ / EKONOMİ

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olan ve Alpler modeli ile yönetilen ilk dağ yönetim şirketi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş, ICAR’a Türkiye'den üye olan ilk kayak merkezi oldu.

ICAR ile ilgili bilgilendiren Büyükkılıç, “1948'de kurulan ve merkezi İsviçre'nin Kloten kentindeki 60 farklı ülkeden 141 üye kuruluşa sahip ICAR, dünya çapında dağ kurtarma faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve saygın bir organizasyon olarak biliniyor” dedi.

Büyükkılıç, tesisleri, kayak pistleri, yönetim anlayışı ve hizmet kalitesi tescillenen Erciyes’in dünya genelinde dağ güvenliği ve arama kurtarma faaliyetlerindeki becerisi ile ICAR’a üye olarak büyük bir başarı elde etmiş olduğunu vurguladı.

Üyelikle birlikte Erciyes Kayak Merkezi’nin güvenlik hizmetlerini uluslararası standartlara taşıyacağının altını çizen Büyükkılıç, “Kayak severler için güvenli bir ortam sunmakla kalmayıp, bölgenin dağcılık ve kış sporları turizmi açısından cazibesini de arttırmayı hedefliyoruz. Erciyes, bu üyelik ile uluslararası dağ kurtarma ağının bir parçası haline geldi ve bu iş birliği sayesinde Türkiye'deki dağ güvenliği standartlarını uluslararası seviyeye taşıdı” diye konuştu.

Avrupalı üyelere Erciyes Sunumu yapıldı

Erciyes Kayak Merkezi, Yunanistan’ın Selanik şehrinde düzenlenen Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu (ICAR) Kongresi'ne davet edildi. Erciyes Kayak Merkezi ile ilgili önemli bir sunum gerçekleştiren Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes'in kayak pistleri, güvenlik önlemleri ve arama kurtarma faaliyetleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi vererek üyeliğin Erciyes’in uluslararası arenada daha da güçlenmesine ve güvenlik hizmetlerinin dünya standartlarına uygun şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile Akşehirlioğlu, Büyükkılıç’ı makamında ziyaret ederek, üyelik sertifikasını takdim etti.