ESBAŞ, Türkiye’nin en iyi işverenleri listesinde zirvede yer aldı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ), 500-999 Çalışan Kategorisinde Great Place to Work tarafından İstanbul’da düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” ödül töreninde birincilik ödülü aldı. Başarının arkasında 550 ESBAŞ çalışanının emeğinin ve heyecanının olduğunu vurgulayan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ilk kez bu yıl 500-999 Çalışan Kategorisinde değerlendirildiklerini ve Türkiye’nin küresel pazarlarda da rekabet eden büyük şirketlerinin yer aldığı bu klasmanda birinci olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Ege Serbest Bölgesinde yaklaşık 200 üretici, ihracatçı firmaya ve bu firmalarda çalışan 25 bin kişiye hizmet veren ESBAŞ’ın sürdürülebilir başarıyı çalışan odaklı bir yönetim anlayışıyla sağladığını belirten Güler, “Amacımız müşterimiz olarak kalbimize koyduğumuz bu 200 şirketi ve onların 25 bin çalışanını mükemmellik seviyesinde memnun etmektir. Biliyoruz ki aralarında küresel büyük markaları yöneten firmalarında bulunduğu müşterilerimizi ve onların çalışanlarını mükemmellik seviyesinde mutlu etmek ancak kendi çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamakla mümkün” ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bu yana 35 yıldır aynı vizyonla hareket eden ESBAŞ’ın mükemmellik yolculuğunda her gün yeni bir adım atmayı hedeflediğini vurgulayan Güler, “Tüm sistemlerini müşteri ve çalışan memnuniyetini merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla şekillendiren şirketimiz, bu anlayışı kurumsal kültürünün temel taşı haline getirmiş durumda. Biz 550 ESBAŞ çalışanı olarak her sabah işe heyecanla geliyoruz. Ege Serbest Bölgesinde çalışanlar için yeni bir şey üretmek ve bundan mutluluk duymak felsefesiyle hareket ediyoruz. Bu enerjiyle 25 bin kişiye dokunan işler yapıyoruz” dedi.

Ödülün motivasyonlarını daha da artırdığını belirten Güler, yatırımcılara çağrıda bulunarak, “Çalışma ortamımızı mükemmelleştirdikçe, hizmet verdiğimiz yatırımcıların da yaptığı işten aldığı memnuniyet artıyor. İşinden mutluluk duymak isteyen tüm yatırımcıları Ege Serbest Bölgesine davet ediyoruz. Kalbimizde yeni yatırımcılara da yer var” dedi.