ESGİAD, Eskişehir Açık Hava Forumu’nu gelenekselleştirmeyi hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Genç İş Adamları Derneği (ESGİAD) ve JCI – Eskişehir önderliğinde, Odunpazarı Kent Konseyi, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi destekleriyle ve Voit ana sponsorluğunda bir gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen Eskişehir Açık Hava Forumu’nda çeşitli liderlik temalı takım oyunları, interaktif eğitimler ve workshoplar düzenlendiğini belirten ESGİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Açık Hava Forumu Koordinatörü Batuhan Eldem, etkinlik kapsamında ilk gün ‘’Yerelden Ulusala Başarı Öyküsü’’ temalı Trendyol Pazaryeri Direktörü Özkan Çokaygil, Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu ve THY Kaptan Pilotu Mehmet Aksoyek’in katılımlarıyla Eskişehir’den ulusal düzeyde başarıya ulaşmış farklı alanlardaki bu isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı bir panel düzenlediklerini söyledi.

İkinci gün ise ‘’Ulusal’dan Globale Başarı Öyküsü’’temasıyla kendi sektörlerinde ülkemize ihracat anlamında çok önemli katkılar veren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca’nın katılımlarıyla genç iş insanları ve girişimcilere yönelik finans ve ekonomi ile iş dünyası konularında bir panel gerçekleştirildiğini aktaran Eldem, forumun gelenekselleştirilmesi adına çalışmalara başladıklarının altını çizdi.

ESGİAD olarak STK işbirliklerimiz devam edecek

Eskişehir'in dinamik iş dünyasının 9-10 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Kozlu Evleri'nde "Eskişehir Açıkhava Formu" ile bir araya geldiğini vurgulayan Eldem, yaklaşık 1250 metre rakımlı ve binlerce metrekare yeşil alan içerisinde açık havada gerçekleştirilen bu etkinliğin şehrin iş insanlarına nefes aldırdığına dikkat çekti. Farklı sektörlerden profesyonellerin ve konuşmacıların etkinlikte yer aldığını söyleyen Eldem, iş dünyasını buluşturmanın yanı sıra farklı şehirlerden gelen katılımcılara Eskişehir'i tanıtma fırsatı da bulduklarını kaydetti.

Eskişehir Açık Hava Forumu kapsamının oldukça geniş olduğunu dile getiren Eldem, “Etkinlik kapsamında düzenlenen takım oyunları, paneller, yemek organizasyonları ve temalı eğlenceler gibi çeşitli aktiviteler katılımcılara keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Salon etkinliklerinden farklı olarak açık havada gerçekleştirilen ve içerisinde interaktif birçok etkinliğin bulunduğu bu buluşma, daha samimi bir ortam oluşmasına ve katılımcıların fikirlerini daha rahat bir şekilde paylaşabilmelerine imkan verdi” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin önemine dikkat çeken Batuhan Eldem, sözlerine şu şekilde devam etti: “ESGİAD olarak çalışma grupları mantığıyla ve STK işbirliklerini ön plana çıkaran proje yönetimi anlayışıyla daha birçok projenin öncüsü olmak istiyoruz. İş insanlarının bir araya gelip network oluşturması, farklı sektörler arasında iş birliğinin teşvik edilmesi, Eskişehir'in tanıtımına katkıda bulunulması ve STK’lar arası işbirliği gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen Eskişehir Açıkhava Forumu, bu konularda önemli bir adım atmış oldu. Yaklaşık 100 kişinin katılımıyla 1 gece konaklamalı planlanan etkinliğimiz, kendi özkaynaklarımız, sponsor firmalar ve partner STK’ların destekleriyle, katılımcılara ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi. Özellikle şehir dışından da katılımcıları cezbetti. Birçok network kuruldu, Eskişehir'in tanıtımı yapıldı ve genç girişimciler motive edildi. Bu sonuçlar, etkinliğin başarısını ve şehrin iş dünyası için önemini açıkça gösteriyor” diye konuştu.

ESGİAD'ın gelenekselleştirmeyi planladığı Eskişehir Açıkhava Formu'nun gelecek yıllarda daha da büyümesini ve gelişmesini hedeflediklerini açıklayan Eldem, “Daha fazla katılımcıya ulaşması ve Eskişehir'e daha fazla katkıda bulunması hedeflenen bu etkinlik, umarız ileriki dönemde ulusal bir konuma erişerek şehrin iş dünyası için önemli bir kazanç olarak değerlendirilebilir” dedi.