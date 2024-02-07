'Genç kuşak, şirkette kurumsallaştırmayı hızlandırır'

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Dernek Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte gelecek nesillerin, işletmelerin yönetimine katılmasının sadece bir aile mirasını, geleneğini devam ettirme meselesi olmadığını söyleyen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Bu aynı zamanda işletmelerin yenilenme ve gelişme süreçlerindeki etkinliğini ve dayanıklılığını da belirleyen önemli bir faktör. Şirket yönetimine gelen genç kuşak gençliği ve dinamizmiyle hem yeniliği hem de bir taraftan dönüşümü temsil ediyor. Ayrıca, yeni kuşağın yönetimde yer alması kurumsallaşmayı hızlandırırken, yenilikçi bakış açısıyla şirketin rekabet avantajının da artmasına neden oluyor” dedi.

İş dünyasının yeşil ve dijital olarak bir dönüşümün içinde olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, “Yeni kuşakların özellikle kurumlara bu bakış açılarını getirmesi oldukça değerli. Dijital planlama ve yönetim araçlarının etkin kullanımı, dijital çağın en büyük tehditlerinden siber güvenliğin önceliklendirilmesi, elektronik öğrenme ve iletişim platformlarının şirketin önemli enstrümanları olarak kullanılması, veri yönetimi ve yapay zekanın stratejik karar alma süreçlerinde kullanımı, kurumların hem rekabetçi avantajlarını perçinlemek ve hatta geliştirmek, hem de şirket için verimliliğini arttırmak adına yeni kuşakların şirkete katkılarının olacağı alanlar olabilir” diye konuştu.

TAİDER Başkanı Fatma Olten ise, TAİDER’in “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebilirlik” söylemiyle Türkiye’deki aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek misyonuyla 2012’de kurulduğunu hatırlatarak, “Bugün yaklaşık 300 aile şirketi ve 900 aile üyesi ile kuruluş ilkelerine bağlı olarak belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere projeler ve etkinlikler yürütüyoruz. 65 ülkede örgütlenmiş, farklı sektörlerden 18 binden fazla aile şirketi üyesinin yer aldığı İsviçre merkezli Uluslararası Aile İşletmeleri Ağı’nın (FBN-I, Family Business Network International) Türkiye paydaşıyız” dedi.

Oturum yöneticiliğini MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık TAİDER Akademi Kurul Üyesi Mustafa Doğrusoy’un yaptığı etkinlikte Erdal Etiket Yönetim Kurulu Üyesi, Özhelvacı&Partners Kurucu Ortağı Avukat Ece Özhelvacı, şirket yönetiminde güven, demokrasi ve adalet mottosuyla hareket ettiklerini belirterek, kurumsallaşma yolunda önemli adımlar attıklarını dile getirdi. EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı da aile şirketinde girişimcilik ve melek yatırımcılık alanlarında her yıl çeşitli yatırımlar yaptığını vurgulayarak, bu süreçlerin şirket açısından hem deneyim kazandırdığını hem deneyim verdiğini ifade etti. Güres Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres de şirket geçmişinin bilinmesi ve gelecek süreçlerinin iyi planlanmasıyla sürdürülebilir bir aile şirketi inşa edilebildiğini kaydetti.