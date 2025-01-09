Eskişehir Avusturya ticareti büyümeli

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ve Avusturya Ticaret Müsteşarı Gerhard Lackner, karşılıklı ekonomi ilişkilerini değerlendirmek üzere Eskişehir Ticaret Odası’na (ETO) konuk oldu. ETO Başkanı Metin Güler, Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İsmail Çavdar, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya’nın yer aldığı toplantıda, Eskişehir ve Avusturya arasındaki ticaret hacmi değerlendirildi. Toplantıda Eskişehir ekonomisi ve Eskişehir Ticaret Odası’nın yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgi veren ETO Başkanı Metin Güler, karşılıklı ticareti geliştirmek için iş birliği zemini oluşturmaya hazır olduklarını kaydetti.

Eskişehir ilk 10’da

Eskişehir sahip olduğu imkanlarla yatırım için en uygun şehir Avusturya’nın, Eskişehir’in ticari partneri olarak ilk 10’da yer aldığına dikkat çeken ETO Başkanı Metin Güler, kazan-kazan modeli ile mevcut ticaret rakamlarını ve ilişkileri daha da artırmanın gerektiğini kaydetti. Avusturya kökenli iki büyük şirketin Eskişehir’de üretim yaptığını belirten Güler; Eskişehir’in yetişmiş insan kaynağı, coğrafi konumu ve katma değeri yüksek sanayisiyle yeni yatırımlar için en uygun şehirlerden biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin yeri AB

Enflasyonun hem Türkiye’yi hem AB’yi olumsuz etkilediğini ve ekonomide iştahsızlık yarattığını belirten Güler, talep azlığının da ticareti negatif etkilediğini kaydetti. Güler, Türkiye’nin yerinin Avrupa Birliği olduğunu da sözlerine ekledi.

Vize sorunu için çalışma başlatıldı

Ekonomideki durgunluğu değiştirmek için iş birliğine hazırız Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen, Avusturya’nın büyük yatırımlarının olduğu şehirleri ziyaret ettiklerini ve Eskişehir’e de bu amaç doğrultusunda ziyaret planladıklarını kaydetti. Aynı zamanda Avusturya’nın Linz şehri ile Eskişehir’in kardeş şehir olduğunu belirten Juen, Eskişehir ile Avusturya’nın kültürel ve dostluk bağlarının gelişmeye devam ettiğini dile getirdi. Dünyadaki ekonomik durgunluğun üçüncü yılına girdiğini ve Avusturya ile Türkiye’nin bu anlamda benzer bir tablo yaşadığını belirten Juen, bu olumsuz tabloyu değiştirmek için iş birliğine hazır olduklarının altını çizdi. Türk iş insanlarının yaşadığı vize sorununa da değinen Juen, vize sorununu çözebilmek için çalışmalara başladıklarının altını çizdi.