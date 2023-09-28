Eskişehir Endüstri Fuarı 3. kez kapılarını açtı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Endüstri Fuarı, makine, havacılık ve otomotiv sektörlerindeki ana firmalar ile Ar-Ge firmaları, alt yükleniciler, tedarikçiler, yan sanayi firmaları ve yurt dışından gelen alım heyetlerini aynı organizasyonda bir araya getirdi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Tüyap Fuarlar Yapım A. Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Endüstri Fuarı’nı tedarikçileri ana sanayiyle buluşturma adına çok önemsediklerini belirtti. Fuarda 100 firmanın katılımcı olarak yer aldığını aktaran Ersözlü, bu firmaların yüzde 60’ının Eskişehirli firmalardan, yüzde 40’ının ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerden oluştuğunu söyledi. Fuarda Amerika, İtalya, Tayvan ve Çin’den temsilciliklerin de yer aldığını kaydeden Ersözlü, 30 Eylül’e kadar açık olacak fuara yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçi beklediklerinin altını çizdi.

“Savunma sanayi ihracat hedefimiz 6 milyar dolar”

Fuarın açılışında söz alan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Eskişehir’in Türkiye’de savunma ve havacılık sanayi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de refahı ve milli geliri artırmak, kişi başı milli geliri 20 bin dolarların üzerine taşımak için yüksek katma değer taşıyan ürünlerin ihracatının zorunluluk olduğunu dile getiren Avşar, “Savunma sanayide 2002 yılında toplam ihracatımız yaklaşık 4,3 milyar dolar seviyesindeydi. Bu yıl bu rakamı 6 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Öncelik verdiğimiz alanlardan biri de savunma sanayide kazanılan kabiliyetlerin, altyapı ve imkanların, komşu ve yan sektörlerdeki diğer sanayi alanlarında da kullanılabilirliğini teşvik etmek” diye konuştu.

“Eskişehir’e çok yoğun yatırım talebi var”

Eskişehir’in yüksek katma değerli ürünler üreten bir sanayi kenti olduğunu belirten Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, fuara şehir dışından katılan firmaları Eskişehir’e yatırım yapmaya davet etti. Şehrin havacılık sanayinin kalbi olan uçak ve helikopter motoru üretiminde ülkemizin tek, dünyanın sayılı merkezlerinden biri konumunda olduğunu vurgulayan Küpeli, “Bugün havacılık sanayisinde Eskişehir’de faaliyet gösteren ana ve yan sanayi firmalarının sayısı 60’a, çalışan sayısı 9 bin 500’e ulaşmış durumda. Sadece OSB’de 48 bin 500 kişinin çalıştığını düşünürsek bu rakamın ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu daha iyi kavrarız. Eskişehir sanayisinin yüzde 80’lik kısmı üretimini osb içerisinde yapıyor.34 milyon metrekareye ulaşarak Türkiye’nin tek başına yönetilen coğrafi olarak en büyük OSB’si olduk” dedi.

Eskişehir OSB olarak son yıllarda yaptıkları atılım sayesinde yoğun bir katılımcı talebiyle karşılaştıklarına dikkat çeken Küpeli, şöyle devam etti: “Burada yatırım yapmak isteyen önemli yabancı sanayi kuruluşlarıyla bugünlerde görüşmelerimiz devam ediyor. Yönetim olarak öncelikle yüksek teknolojiye dayalı ürünleri üreten, emek yoğunun dışındaki sektörlerde rekabet gücümüzü arttıracak olan firmaların bölgemizde olmasını arzu ediyoruz. Şehir dışından fuarımıza katılımcı veya ziyaretçi olarak gelen firma ve yetkililerini yüksek teknolojinin üretim merkezi olan Eskişehir’e yatırım yapmaya davet ediyoruz.”

Açılış töreninde konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, fuarın çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Firmalarımız burada ciddi bir etkinlik ve ticari faaliyet gösterecekler. Verimlilik, sürdürülebilirlik yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili adımlar atmaya hazırlandığımız böylesine önemli günlerde bu fuarın düzenleniyor olması son derece kıymetli. Bütün sanayicilerimizin fuarı ziyaret etmesini önemsiyorum. Yeni teknolojileri gelip görsünler. Çünkü yukarıda bahsettiğim 4 parametre geleceğimizi ve fabrikalarımızı şekillendirecek” açıklamasında bulundu.

Törende yaptığı konuşmada 25.’inci fuarlarını düzenledikleri bilgisini paylaşan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir Endüstri Fuarı’nı sürekli hale getirmeye önem verdiklerine dikkat çekti. Eskişehir’de yazılım alanında ileri teknoloji üretmeye yakın bir çok firma bulunduğunun altını çizen Güler, 2024 yılında düzenlemeyi planladıkları fuarın endüstri noktasında kente daha önemli katkılar sağlayacağını öngördüklerini söyledi.