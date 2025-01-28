Eskişehir kamp karavan fuarı 12 Şubat'ta başlıyor

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, şehri buluşturduğu fuar organizasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek, İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük kamp, karavan, tiny house (Küçük ve taşınabilir ev) ve doğa sporları fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eskişehir 1. Kamp, Karavan, Tiny House ve Doğa Sporları Fuarı, 12-16 Şubat 2025 tarihleri arasında, Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kamp, karavan ve doğaseverler Eskişehir’de buluşacak

Anadolu Expo Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından Eskişehir’de ilk kez düzenlenecek olan fuarda; karavanlar, küçük ve taşınabilir evler, kamp malzemeleri, doğa sporları ekipmanları ve çevre dostu yaşam çözümleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalar yer alacak. Türkiye’nin dört bir yanından doğaseverlerin, karavan, tiny house, doğa sporları meraklılarının bir araya geleceği fuarda seminerler, atölyeler ve doğa sporları gösterileri de düzenlenecek.

Fuar ziyaretçilerini sürpriz fırsatlar ve hediyeler bekliyor

Mobil yaşamı sevenler için farklı boyutlarda karavanların yer alacağı, kampçılık ve doğa sporları tutkunlarının en yeni ekipmanlara ulaşacağı, sürdürülebilir yaşam çözümlerinin de sergileneceği fuarda, çekilişlerle ziyaretçiler için hediyeler ve sürpriz fırsatlar sunulacak.

Fuarı ücretsiz olarak ziyaret etmek isteyenler online davetiyelerini

https://camperlogy.com.tr/camper/ticket adresinden temin edebilecek. Ücretsiz online davetiye edinmeyenler ise fuarı biletli olarak ziyaret edecek.