Eskişehir Mobilya Kümesinin yeni başkanı Hakan Korkmaz oldu

ESKİŞEHİR

Eskişehir Mobilya Sanayi İş Kümelenmesi'nin (ESMOS) genel kurulu sonrası konuşan ESMOS Başkanı Hakan Korkmaz göreve seçilmenin büyük bir onur olduğunu belirterek, “ESMOS'un geleceğini şekillendirmek ve mobilya sektörümüzü güçlendirmek için faaliyetlerimize daha güçlü devam edeceğiz. Kurucumuz olan ve 2 dönem başkanlığımızı yapan Sayın Ertuğrul Tezgören'e, Yönetim Kurulu ve tüm üyelerimize bu güveni verdikleri için teşekkür ediyorum. Birlikte çalışarak ESMOS'u daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum. Kümemizin kurulmasına öncülük eden Eskişehir Sanayi Odası’nda ayrıca teşekkür etmek istiyoruz " dedi.

“Mobilya sektörünün gelişmesine katkıda bulunacağız”

ESMOS’un küme olmasının yanı sıra dernek yapısında da olduğuna değinen Korkmaz, “Şehrimizin ve bölgesinin mobilya sektöründeki önemli bir aktörü olmanın bilinci içinde çalışacağız. Üyelerimiz arasında iş birliği ve inovasyonu teşvik eden bir platform olarak varlığımız sürecek. Mobilya sektörümüzün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarımız arasında” diye konuştu.

Nitelikli iş gücü, uluslararası pazarlara açılma ve tasarım odaklı hareket etmenin hedefleri arasında olduğuna değinen Korkmaz, ESMOS’un önümüzdeki dönemde odaklanacağı üç temel alan olduğunu vurguladı. Nitelikli iş gücünün geliştirilmesinin odaklanacakları temel alanların başında geldiğini belirten Korkmaz, “Bölgemizde mobilya sektöründe nitelikli iş gücünün yetişmesine ve gelişmesine odaklanacığız. Eğitim programları ve işbirliği projeleri aracılığıyla, sektördeki beceri ve uzmanlık seviyelerini arttırmak zorundayız. Bu sayede, Eskişehir mobilya sektörü daha rekabetçi hale gelecek” dedi. Uluslararası pazarlara açılmanın belirledikleri temel alanların ikincisi olduğunu söyleyen Korkmaz, ESMOS’un, uluslararası pazarlarda daha fazla varlık göstereceğini dile getirdi. ESMOS üyelerini ihracat fırsatlarına yönlendirmek ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek için çalışacaklarının altını çizen Korkmaz, Eskişehir mobilya sektörünün dünya çapında tanınırlığını artıracaklarına dikkat çekti. Tasarım odaklı projelerin üçüncü temel alan olduğuna yer veren Korkmaz, mobilya tasarımının ESMOS için öncelikli bir alan olduğuna dikkat çekti. ESMOS’un yeni tasarım trendlerini takip ederek, üyelerine tasarım konusunda destek sağlayacaklarını kaydeden Korkmaz, yaratıcı projeleri teşvik edeceklerini, bu sayede Eskişehir mobilya sektörü daha estetik ve inovatif ürünler sunulabileceğini hatırlattı.