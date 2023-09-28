MIP Kapılar Projesi’nin açılışı kent protokolünce yapıldı

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Liman yerleşkesi içindeki açılış etkinliğine Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, STK başkanları, MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, yönetim kurulu üyeleri ve lojistik firmalarının temsilcileri katıldı.

Konteyner elleçleme hacmi bakımından Türkiye’nin en büyüğü olan Mersin Limanı’nın dünya sıralamasında ilk 100 destinasyon arasında yer aldığını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, limandaki yoğunluğun her geçen gün arttığını söyledi. Yüksek işlem hacmiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan limana giriş-çıkış yapan araçların trafikte oluşturduğu yoğunluğun kent yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Pehlivan, “Yoğunluğun giderilmesi için hayata geçirilen, ağırlıklı olarak yol bağlantıları, üst geçit ve köprü geçişlerinden oluşan 3 etaplı projede 2 etap tamamlandı. Projenin 3’üncü etabında gerçekleştirilecek otomasyona bağlı çalışmalar da 2024’ün ilk çeyreğinde bitirilecek. Projeyle daha akışkan ve güvenli bir trafik sağlanacak. Hızlı giriş-çıkışa imkân tanıyacak olan kapılar, firmaların yakıt ve zamandan tasarruf etmesine katkı sağlayacak. Proje kargo elleçleme hızına da yansıyacak, limanın genel işleyişine olumlu katkılar yapacak” dedi.

Genişleme projesinde temeller atılıyor

Öte yandan liman genişleme projesindeki yargı sürecinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı lehine sonuçlandığını bildiren Vali Pehlivan, 1-2 ay içinde çalışmaların başlayacağını kaydetti. Yolların iyileştirilmesi ve liman genişletmesinin çok daha fazla ihracat yapma anlamı taşıdığının altını çizen Vali Pehlivan, “Mersin'den önceki yıl yapılan 4,2 milyar dolar olan ihracat, geçen yıl itibariyle 6,2 milyar dolara çıktı. Genel ticaret hacmimizin 35 milyar dolara çıkmasında limanın büyük katkısı var. Türkiye büyüdükçe Mersin büyüyor, Mersin kendi alanında geliştikçe ülke ekonomisine yansıyor. Yeni konteyner limanı için etütler yapılıyor. Bu limanın genişlemesi diğer limanla ilgili bir engel teşkil etmediği gibi, burada artan işlerin diğer limanı da tetikleyeceği herkes tarafından kabul ediliyor” diye konuştu.

Yeni bağlantılar, geniş yollar

‘Kapılar Projesi’ ile liman trafiğini şehir trafiğinden ayırmayı amaçladıklarını dile getiren MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ise liman çevresinde kamyon ve TIR gibi ağır vasıtalardan kaynaklanan trafik sorununa çözüm üretmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yatırımımız sayesinde konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçlar, D-400 karayolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan limanımıza giriş ve çıkış yapabiliyor. Aynı zamanda 132’nci caddeden açılan yeni bir bağlantıyla limanımıza 3 şeritten giriş yapılmasını sağlıyoruz” ifadesini kullandı.