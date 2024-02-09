Eskişehir OSB, Aksu OSB’deki üretimin devamlılığını sağladı

ESKİŞEHİR

6 Şubat’ta meydana gelen asrın felaketinin birinci yılında afet bölgesi kapsamındaki 11 il ekonomide küllerinden doğuyor. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) deprem sonrası hayata dönüşte kilit rol oynarken, ekonomideki toparlanmada ise adeta lokomotif oldular. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta ilk aylarda yüzde 70'lere kadar ulaşan üretim kaybı, bugün 6 Şubat 2023 öncesinin de ötesine geçip pozitife döndü. 6 Şubat 2023'te gerçekleşen yıkıcı depremin ardından Eskişehir OSB hızlı aksiyon alarak deprem bölgesindeki vatandaşların ve sanayicilerimizin yanında olurken, “Kardeş OSB” ilan edilen Aksu Organize Sanayi Bölgesi’ne ise adeta can suyu oldu. Eskişehir OSB, bölgeye gönderdiği konteynerlerle barınma sorununa çözüm olarak, işgücü ve üretim kaybının telefi edilmesini sağladı.

“Deprem bölgesi için adeta seferber olduk”

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, deprem anından itibaren çok hızlı hareket ederek bölgenin yanında olduklarını belirterek, “Asrın felaketinde bir yılı geride bırakırken, geriye dönüp baktığımızda Eskişehir OSB olarak hızlı şekilde aksiyon alarak afet bölgesinin yanında olduk. İnsani ihtiyaçlarının karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına, iş makinesi ve teknik ihtiyaçların karşılanmasından, konteyner ihtiyacına değin her alanda deprem bölgemiz için adeta seferber olduk” diye konuştu.

“Barınma sorununu çözerek üretim devamlılığına destek olduk”

Bölgeye yaptıkları ziyaret sonrası Kahramanmaraş’ta iş hayatının eski günlerine dönmesi, çalışanların barınma sorunlarının çözülmesine ilişkin yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Küpeli, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve üst kuruluşumuz OSBÜK tarafından yapılan eşleştirme ile Aksu OSB ile “Kardeş OSB” olmuştuk. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bölgeye yaptığımız ziyaretle hem Aksu OSB ve hem de şehirdeki tüm sanayi kuruluşlarındaki son durumlarla ilgili bilgi aldık. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Aksu OSB Başkanı Hikmet Gümüşer bölgede üretim devam etmesi ve işgücü kaybının önüne geçebilmek adına bizden konteyner talebinde bulunmuştu. Bu talep doğrultusunda Eskişehir’e döner dönmez denetim kurulu üyemiz Erol Öz başkanlığında çalışmalarımıza başladık. Projemizi hazırlayarak, bölgemizde üretim yapan firmalarımızın da desteği ile konteyner üretimine başladık. Kısa sürede 50 adet konteyner üretimimizi tamamlayarak, Aksu OSB’ye gönderdik. Aksu OSB Başkanımız Gümüşer de göndermiş olduğumuz konteynerleri ihtiyacı olan firmalara teslim etti. Böylece hem çalışanların konaklayacağı yerler temin edilmiş oldu hem de fabrikalarda üretim durmamış oldu” dedi.

Aksu OSB’de çarklar yeniden güçlü şekilde dönüyor

Bölgede çarkların yeniden güçlü şekilde döndüğünü vurgulayan Küpeli, “Kahramanmaraş'ta ilk aylarda yüzde 70'lere kadar ulaşan üretim kaybı, bugün 6 Şubat 2023 öncesinin de ötesine geçip pozitife dönmüş olması, çarkların yeniden güçlü şekilde dönmesi hem bölgemiz hem de ülkemiz adına sevindirici gelişmeler. Biz, Eskişehir OSB olarak her zaman bölge halkının, sanayicilerimizin ve Aksu OSB’nin destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.