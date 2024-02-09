'Kentsel dönüşüm için birlikte hareket edilmeli'

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

50 binden fazla insanımızı yitirdiğimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, bir doğa olayı olan depremleri afete çeviren etmenin insan olduğunun altını çizdi. Eskişehir’in deprem konusunda avantajlı yanlarının olmasına rağmen rehavete kapılmamak gerektiğini belirten Kılıç, “Kentte yüksek katlı ve altı ticaret katı olduğu için yumuşak kat olarak tabir ettiğimiz kattan oluşan 1999 öncesi yapılan binaların alüvyon zeminde kurulu olduğu görüyoruz. Bir başka sıkıntımız ise bitişik nizam. Eskişehir’de de beklenen deprem geldiğinde bu binalarda büyük yıkımlar olabileceğini üzülerek öngörüyoruz. Bununda tek bir çözümü var o da kentsel dönüşümle bu binaları yenilememiz” dedi.

Türkiye’de kentsel dönüşümü örnek teşkil edecek bir çalışmanın henüz yapılmadığını belirten Kılıç, “Bu konular siyaset ve seçim malzemesi haline getirmemeli. Siyaset üstü tutulmalı. Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşın lehine çalışmalar yapılmalı ve can sağlığı ön planda tutulmalı. Bilim insanları ve siyasiler bir masada oturursa kentsel dönüşüm sorunu kolaylıkla çözülür” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümle ilgili projelerini açıklayan AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’nun kendileriyle henüz görüşmediğini dile getiren Kılıç, “Bizden bu konuda bir bilgi almadı. Oda olarak siyasi görüşümüz veya kimliğimiz yok. Hiç kimseden de bilgi saklamayız. Kentsel dönüşümün ne olduğunu anlatma konusunda bizimle irtibata geçenlere elimizden gelen yardımı yaparız” dedi. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce’nin ise belediyede bürokrat olduğu dönemde kendileri ile belediyeler arasında imzalanan protokolde çok emeğinin olduğunun altını çizen Kılıç, tüm adaylara istedikleri takdirde bilgi verebileceklerini vurguladı.