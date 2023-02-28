Eskişehir OSB, “kariyer” platformu ile istihdamı artıracak

ESKİŞEHİR - İşveren ile işçi arasında köprü görevi üstlenecek olan platform ile sanayiciler ara ve teknik eleman ihtiyaçlarını aracısız ve hızlı bir şekilde karşılarken, iş arayanlar ise Eskişehir OSB’de ve şehirdeki diğer sanayi sitelerinde üretim yapan firmalar tarafından yayınlanan kendilerine uygun iş ilanlarına kolaylıkla başvuru yapabilecek. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “EOSB Kariyerim” ile işsizlik sorununa çözüm olmanın yanı sıra iş arayan vatandaşların eğitim, bilgi, beceri ve donanımlarına uygun firmalarda işe yerleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.



Bölgede üretim yapan firmaların personel ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Küpeli, “Meslek edindirme merkezimiz MEGEM ile bir yandan iş arayışında olan vatandaşlarımızın gelişimine katkı sunarken, bir yandan da bölgemizde üretim yapan firmaların ihtiyaç duyduğu eleman sorununa çözüm üretiyoruz. Son yaptığımız bir çalışmada sanayi kuruluşlarımızdan binin üzerinde işgücü talebi geldi. Bu talebi karşılamak amacıyla ‘EOSB Kariyerim’ platformunu hayata geçiriyoruz. Bu platform ile işverenler https://kariyerim.eosb.org.tr/ adresinden kayıt formunu doldurarak iş ilanlarını yayınlayabilir. İş arayan vatandaşlarımız da yine aynı adresten kısa birkaç bilgiyi doldurup kayıt olduktan sonra kendilerine uygun iş için başvuruda bulunabilirler. İşveren ve işçiyi bu sitede bir araya getiriyoruz” diye konuştu.