Eskişehir OSB YK Başkanı Küpeli: 2025 ve 2026 ticaret için fırsatlar yılı olacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sanayicilerin mevcut ekonomik koşullar karşısında zorlandığını belirten Nadir Küpeli, önümüzdeki yıllarda işlerin açılacağına inandığını söyledi. Küresel ticaretin yön değiştirdiğine dikkat çeken Küpeli, Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. EKONOMİ Gazetesi Eskişehir Temsilcisi Ali Baş’a yaptığı açıklamada sanayi sektöründe yaşanan öngörüsüzlüğün artmasıyla birlikte firmaların stratejilerini değiştirmek zorunda kaldığını vurgulayan Küpeli, “Eskiden siparişlerin iki-üç ay gerisinden giderdik, şimdi ise stoka çalışıyoruz. Önce üretiyoruz, sonra müşteri bekliyoruz. Ancak stok maliyetleri çok yüksek” diye konuştu. Özellikle yüksek faiz oranları nedeniyle sanayicilerin kredi kullanma konusunda tereddüt yaşadığını belirten Küpeli, “Sanayicinin büyük bir kısmı şu anda kredi kullanmak istemiyor. Bu durum, sanayiciler üzerinde ek bir yük oluşturuyor” dedi.

“Çin ve ABD ekonomileri küresel ticareti hareketlendirecek”

2025 ve 2026 yıllarının fırsatlar yılı olacağını öngören Küpeli, özellikle Çin'in konut sektörünü canlandırmak için ayırdığı 100 milyar dolarlık fonun, küresel ticaretin canlanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Avrupa Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimi yapmasının da piyasalarda pozitif etki yaratacağını vurgulayan Küpeli, “Bu gelişmeler dünya ekonomisini hareketlendirecek ve Türkiye de bundan fayda sağlayacaktır. Küresel ticaretin yeniden şekillendiği bu dönemde Türkiye'nin daha büyük bir rol üstlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kasırgaların Florida, Teksas ve Miami bölgelerinde büyük hasar bıraktığını kaydeden Küpeli, bu tür doğal afetlerin küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi. Küpeli, “Amerika, kendi iç piyasasına odaklanmak zorunda kaldığı için, Türkiye gibi ülkeler bu boşluğu doldurma fırsatı yakalıyor. Bu tür gelişmelerin dünya ticaretinde hacim yaratıyor ve Türkiye'nin de bu yeni ticaret kanallarından pay alabileceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı artmalı”

Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın yıllardır değişmediğini ifade eden Nadir Küpeli, “1972 yılından bu yana Türkiye’nin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 1’in altında. 1970'lerde ihracatımız 100 milyon doların altındaydı, bugün ise 264 milyar dolara ulaştık. Ancak dünya ticaretindeki payımız aynı kaldı. Bu durumu değiştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.