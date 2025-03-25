Eskişehir'de muhasebe, finans ve vergi zirvesi düzenleniyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir’in finans ve muhasebe alanlarında ulusal ve uluslararası bir merkez haline gelmesini amaçlayan zirvede, muhasebe, finans ve vergi dünyasındaki yenilikler ele alınacak. Zirvenin temel hedefleri arasında, muhasebe, finans ve vergi alanlarında akademik ve sektörel iş birliğini güçlendirmek, dijital dönüşümün muhasebe ve finans üzerindeki etkilerini değerlendirmek, yeni finansal raporlama standartları ve sürdürülebilirlik raporlamasının iş dünyasındaki önemini tartışmak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirler (YMM) için güncel gelişmelere dair farkındalık yaratmak bulunuyor.

Alanında uzman konuşmacılar zirvede yer alacak

Zirvede, akademisyenler, kamu yöneticileri ve sektör temsilcileri tarafından önemli konular ele alınacak. Maliye Bakan Yardımcıları Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu ve Abdullah Erdem Cantimur ile TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, açılış konuşmalarını yapacak. Ana konular arasında dijital muhasebe uygulamaları, sürdürülebilirlik raporlaması, kurumlar vergisi ve enflasyon muhasebesi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Vergi denetiminde yapay zeka kullanımı, bağımsız denetim süreçleri ve dijital varlıklar gibi çağdaş finans konuları da tartışılacak.

Zirve, geniş bir katılımcı kitlesini ağırlayacak

Etkinlik, Eskişehir’deki önemli kamu kurumları, üniversiteler ve meslek odalarının iş birliğiyle düzenleniyor. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Defterdarlığı, Eskişehir Sanayi Odası ve Ticaret Odası gibi birçok kuruluş zirveye katkı sunuyor.

Zirveye katılanlar, güncel muhasebe, finans ve vergi mevzuatı hakkında bilgi edinme, dijital muhasebe ve sürdürülebilirlik raporlaması gibi yeni uygulamalar konusunda farkındalık kazanma fırsatı bulacak. Ayrıca, alanında uzman isimlerle doğrudan iletişim kurarak mesleki yetkinliklerini geliştirme imkanı yakalayacaklar.