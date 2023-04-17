Eskişehir'de yeşil yaka ile “yeşil dönüşüm"

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - İki yıl önce Eskişehir Sanayi Odası (ESO) bünyesinde kurulan Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, yakın gelecekte üretim ve ticareti derinden etkileyecek Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hazırlanan ‘Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Vizyon Belgesi’ni düzenlenen toplantıda tanıttı. Eskişehirli sanayicilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm konularındaki farkındalıklarını artırmak ve uygulamaya geçmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan vizyon belgesinde, mutabakat kapsamındaki sorumluluklar, stratejik amaç ve hedefler ortaya kondu.

Kurulduğu günden bu yana ESO üyesi 15 firmanın kurumsal karbon ayak izini çıkararak belgelendiren Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi, vizyon belgesi kapsamında yürütülecek eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri ile işletmelerde “yeşil yakalı” çalışan sayısını artırarak, Sanayicinin sıfır karbon hedefine ulaşmasını hızlandıracak. Vizyon belgesinin Eskişehirli sanayicilerin ve ESO’nun yol haritasını çizecek bir rehber doküman niteliği taşıdığını açıklayan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş,

“Bildiğiniz üzere Avrupa Parlamentosu İklim Yasası’nı onaylayarak yeni bir süreci resmen başlattı. Dünyanın geleceği için son derece kritik olan bu kararın üretim ve ticarete de ciddi etkileri olacak. Yaklaşık iki sene önce kurduğumuz ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi de, işte tam bu noktada üyelerimize destek veriyor. Yeşil Mutabakat, karbon ayak izi hesaplamaları, yeşil dönüşüm, temiz üretim gibi alanlarda seminer, eğitimve danışmanlık hizmetleri sunmakta olan birimimiz farkındalık yaratmanın ötesinde, birçok özel hizmeti üyelerimize ulaştırıyor ve bu alanda ülkemizde örnek teşkil ediyor” dedi.

“Her firmada bir yeşil yakalı olmasını hedefliyoruz”

ESO Meclis Üyesi ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, “2021 yılı Mayıs ayında çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar 15 firmaya kurumsal karbon ayak izi hesaplaması yaptık. Düzenlediğimiz farkındalık eğitimleri, bilgilendirme toplantıları, Yeşil Yakalı Akademisi ile bin 541 kişiye ulaştık. Bu faaliyetler ile diğer odalara örnek olmayı başardık. Hedefimiz sanayicilerimize, mutabakat kapsamında bilgilendirmek ve karbon nötr hedefi doğrultusunda yol göstermektir” diye konuştu.



2025'e kadar Eskişehirli sanayicilerin yüzde 25’inin Yeşil Mutabakat sürecine hazır olmasını hedeflediklerini vurgulayan Benli, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumsal karbon ayak izinden çok ürün karbon ayak izi denilen, üretilen her ürünün ortaya çıkarmış olduğu emisyon değerlerini hesaplayarak ortaya çıkardığımız bir rapor hazırlıyoruz.

Avrupa Birliği’ndeki firmalar bu raporlara çok önem veriyor. Bu rapora sahip olan şirketler ihracatta bir adım öne geçiyor. Biz de bu doğrultuda 2025 yılına kadar üyelerimizin yüzde 25’inin, 2030 yılına kadar ise yüzde 55’inin yeşil mutabakat sürecine hazır olmasını planlıyoruz. En büyük hedefimiz 2050 yılındaki sıfır karbon amacına ulaşma yolunda her firmada en az bir yeşil yakalı personel bulunmasıdır.”