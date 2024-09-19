Eti Sarı Bisiklet şimdi de üretime öncülük ediyor

ESKİŞEHİR

Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlatılan iş birliği kapsamında dersin eğitim programlarına eklenmesi için ilk adım atıldı.

38 hafta sürecek ders kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği bisikletler üniversite kampüslerinde ve liselerde ücretsiz kullanıma sunulacak. Eti Türkiye CEO’su Ercan Öz, “Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaptık. Pilot uygulamasını ilk olarak bu okulda başlattığımız ‘Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği’ dersinin, tüm meslek liselerinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Aktif Yaşam Derneği Başkanı Şule Serter Eti Sarı Bisiklet olarak 10 yıldır binlerce çocuğa ve aileye ulaştıklarını belirterek “10’uncu yılımızda bisikletin hem üretim hem de mekanikerlik alanında bir değer yaratmak üzere gençlerle yola çıkıyoruz” diye konuştu. Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Bahçeci ise Bakanlık nezdinde “Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği” konularının müfredata eklenmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Lisede üretilecek 200 bisiklet paylaşımlı bisiklet sistemi ile gençlerin kullanımına sunulacak.