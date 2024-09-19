Orta Doğu'nun en büyük gıda fuarı Gaziantep'te düzenlenecek

GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM) fuarla ilgili detaylı bilgilerin paylaşıldığı ve fuar tanıtımının yapıldığı toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Bora Tezel, Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, gıda sektör temsilcileri ve firma yetkilileri katıldı.

Ünverdi: Sektöre ivme kazandırmayı hedefliyoruz

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gastronominin başkenti Gaziantep'te düzenleyecekleri Ortadoğu Gıda Fuarı ile kentin sektördeki gücünü ve üretim kapasitesini artırmayı, sektöre ivme kazandırmayı, firmaların dünya pazarlarına hakim olmaları ve fuarda gerçekleştirilecek B2B ikili görüşmeleriyle etkili pazarlama/tanıtım fırsatları elde etmelerini hedeflediklerini söyledi.

Fuarın Gaziantep için yeni bir kilometre taşı olacağına inandıklarını ifade eden Ünverdi, “Fuarımızın hazırlıklarına büyük bir heyecanla devam ediyoruz. İş dünyamızı ve herkesi, 7-9 Mayıs 2025 tarihini şimdiden takvim planlamalarına almalarını hatırlatıyor, fuarımıza davet ediyoruz. İş birliklerinden dolayı Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erhan Çelik’e, toplantımıza katılım sağlayan sektör temsilcilerimiz ile firma yetkililerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Koçak: Gaziantep fuarcılıkta çok daha iyi noktaları hak ediyor

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GSOMEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Koçak da Gaziantep’in sanayi, ticaret, turizm ve kültürel zenginlikleri ile fuarcılıkta çok daha iyi noktaları hak ettiğini kaydetti.

Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörünün Gaziantep sanayisi ve ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Koçak, Gaziantep’in geçtiğimiz yıl yaptığı 10 milyar dolarlık ihracatı içerisinde tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörünün yüzde 35,3 ile ilk sırada yer aldığını belirtti.

Gaziantep’in makarna, bulgur, bakliyat, bitkisel yağlar, şekerleme, çikolata grubu, un irmik üretimi ve buna bağlı olarak ambalaj sektörüyle de Türkiye’ye liderlik eden bir şehir konumunda olduğunu dile getiren Koçak, “Sektörümüzdeki bu gücümüzü fuarımızla daha da geliştirmek ve gıda sektöründe tüm dünyada merkez üs olarak anılmak istiyoruz. Bu doğrultuda Gaziantep Sanayi Odası olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Gıda fuarımızın da sadece bölgemizde değil uluslararası anlamda da ses getireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çelik: Gaziantep gıdada üretim merkezi

Gaziantep'te böyle bir fuarı gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, fuarın sektörel ve bölgesel açıdan önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin farklı merkezlerinde fuarlar gerçekleştirdik. Sektörde büyük bir potansiyele sahip olan Gaziantep'te düzenleyeceğimiz bu fuarı da en iyi şekilde düzenleyerek devamlılığını sağlamak en önemli hedefimiz. Gaziantep’in gıda üretiminde merkez olduğu gibi gıda fuarı konusunda da merkez olacağına inanıyoruz. Tüm sektör firmalarını bu fuara katılmaya davet ediyoruz.”

Toplantı, sektör temsilcileri ve firma yetkilileri ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.