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Interfresh Eurasia Fuarı’na 55 ülkeden alım heyeti gelecek

Türk taze meyve sebze sektörünün uluslararası vitrini olan Interfresh Eurasia, 26-28 Eylül 2024 tarihlerinde Gaziemir’deki Fuar İzmir’de gerçekleşecek. Interfresh Eurasia Fuarı bu yıl taze meyve sebze yanında kurutulmuş, dondurulmuş, meyve suyu ve konserve ürünlerini de kapsayacak.

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Interfresh Eurasia Fuarı’na 55 ülkeden alım heyeti gelecek
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İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ihracat projesi olarak yola çıkan fuar, bu yıl 55 ülkeden alım heyeti ve başta Lidl, Rewe, Fora, X5, Tander, Gomex gibi market zincirleri olmak üzere 30’dan fazla uluslararası market zincirinin ticari buluşma noktası haline gelecek.

KKTC partner ülke, Mersin partner şehir

Interfresh Eurasia 2024 Fuarı’na Ticaret Bakan Yardımcısı Ö. Volkan AĞAR’ın katılımı beklenirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti partner ülke, Mersin partner şehir olarak katılacak.

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